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Комбо: экс-лидер атак Шахтера нарушил карантин и попал в ДТП после положительного теста на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Он проигнорировал самоизоляцию

Комбо: экс-лидер атак Шахтера нарушил карантин и попал в ДТП после положительного теста на COVID-19

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Бывший нападающий "Шахтера", а ныне "Палмейраса" Луис Адриано сообщил о том, что нарушил правила карантина, несмотря на положительный тест на коронавирус.

"Первого апреля я сдал положительный тест. Я заражался этим вирусом раньше, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но правила, установленные клубом, ясны.

Мне предписали находиться на изоляции у себя дома, но вчера я поехал в торговый центр, чтобы забрать свою мать, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске.

В итоге все закончилось тем, что я попал в ДТП: в мою машину на выезде с парковки въехал велосипед. Я все время оставался в маске и держал дистанцию, но я не мог не оказать помощь пострадавшему человеку. В итоге все хорошо.

Да, мне не стоило выходить из дома, я допустил ошибку, признаю", – написал футболист в инстаграме.

Напомним, что 33-летний футболист выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 год.

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В статье: Луис Адриано Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу)
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