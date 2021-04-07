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Комбо: экс-лидер атак Шахтера нарушил карантин и попал в ДТП после положительного теста на COVID-19
Он проигнорировал самоизоляцию
Бывший нападающий "Шахтера", а ныне "Палмейраса" Луис Адриано сообщил о том, что нарушил правила карантина, несмотря на положительный тест на коронавирус.
"Первого апреля я сдал положительный тест. Я заражался этим вирусом раньше, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но правила, установленные клубом, ясны.
Мне предписали находиться на изоляции у себя дома, но вчера я поехал в торговый центр, чтобы забрать свою мать, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске.
В итоге все закончилось тем, что я попал в ДТП: в мою машину на выезде с парковки въехал велосипед. Я все время оставался в маске и держал дистанцию, но я не мог не оказать помощь пострадавшему человеку. В итоге все хорошо.
Да, мне не стоило выходить из дома, я допустил ошибку, признаю", – написал футболист в инстаграме.
Напомним, что 33-летний футболист выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 год.
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