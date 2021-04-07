СМИ: Шахтер предлагает 7 млн евро за полузащитника Интернасьонала

Еще один бразильский футболист "Интернасьонала" Бруно Прашедес попал в сферу интересов донецкого "Шахтера". Об этом пишет Time24 со ссылкой на журналиста GZH Эдуардо Габардо.

Отмечается, что украинский клуб сделал предложение в размере 7 млн евро за 19-летнего бразильца. Однако руководство "Интернасьонала" и представители Прашедеса не подтвердили переговоры.

Прашедес – воспитанник "Флуминенсе". В "Интернасьонал" перешел в феврале 2019 года. Он провел за команду 42 матча и забил один гол.

Контракт футболиста рассчитан до апреля 2025-го года. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.

Напомним, что также "Шахтер" ведет переговоры еще по одному игрока "Интернасьонала" - Винисиуса Тобиаса.