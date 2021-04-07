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СМИ: Шахтер предлагает 7 млн евро за полузащитника Интернасьонала

Премьер-лига
(1 голосов)

Бруно Прашедес попал в сферу интересов "горняков"

СМИ: Шахтер предлагает 7 млн евро за полузащитника Интернасьонала

Фото: transfermarkt.com

Новина українською

Еще один бразильский футболист "Интернасьонала" Бруно Прашедес попал в сферу интересов донецкого "Шахтера". Об этом пишет Time24 со ссылкой на журналиста GZH Эдуардо Габардо.

Отмечается, что украинский клуб сделал предложение в размере 7 млн евро за 19-летнего бразильца. Однако руководство "Интернасьонала" и представители Прашедеса не подтвердили переговоры.

Прашедес – воспитанник "Флуминенсе". В "Интернасьонал" перешел в феврале 2019 года. Он провел за команду 42 матча и забил один гол.

Контракт футболиста рассчитан до апреля 2025-го года. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.

Напомним, что также "Шахтер" ведет переговоры еще по одному игрока "Интернасьонала" - Винисиуса Тобиаса.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Бруно Прашедес
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Источник:
Time24

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Комментарии (7)
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Dortmund 09 (Киев)
07.04.2021 в 13:52
А Мудрык как же....в Десну опять...
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+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.04.2021 в 13:45
..а зачем своих воспитывать....
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+1
0
schabay (Краснодон)
07.04.2021 в 13:50
А ты на запоре ездишь и телевизор смотришь Электрон?Не ты патриот - только МИВИНА!!!
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0
-1
ZNAK_VOPROSA
07.04.2021 в 14:10
Просто Квашин (Харьков) а зачем своих воспитывать. А зачем, Какашкин ты головой ударился? Зачем не ровно дышишь в сторону Олексина? Зачем рассказываешь всем о своих гомонаклонностях?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 12:43
Не соглашайся, пропадешь.
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.04.2021 в 12:09
Хотілка ще не виросла, або навпаки усохла.
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+2
-1
Maksrovnii (Днепр)
07.04.2021 в 12:02
А тренера не хотят они еще забрать ? Завтра будет новость , что хотят еще нападающего и т.д
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+1
-1


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