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СМИ: Шахтер предлагает 7 млн евро за полузащитника Интернасьонала
Бруно Прашедес попал в сферу интересов "горняков"
Фото: transfermarkt.com
Еще один бразильский футболист "Интернасьонала" Бруно Прашедес попал в сферу интересов донецкого "Шахтера". Об этом пишет Time24 со ссылкой на журналиста GZH Эдуардо Габардо.
Отмечается, что украинский клуб сделал предложение в размере 7 млн евро за 19-летнего бразильца. Однако руководство "Интернасьонала" и представители Прашедеса не подтвердили переговоры.
Прашедес – воспитанник "Флуминенсе". В "Интернасьонал" перешел в феврале 2019 года. Он провел за команду 42 матча и забил один гол.
Контракт футболиста рассчитан до апреля 2025-го года. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.
Напомним, что также "Шахтер" ведет переговоры еще по одному игрока "Интернасьонала" - Винисиуса Тобиаса.
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