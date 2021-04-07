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Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Дело идет об арендованных у "горняков" футболистов, а также капитане "азовцев"

Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером

Новина українською

В рамках 21-го тура чемпионата УПЛ "Мариуполь" сыграет 10 апреля на выезде с "Шахтером" в Киеве.

По информации Meta-ratings.com.ua, "азовцы" снова не смогут рассчитывать на арендованных у "горняков" футболистов. На поле не смогут выйти Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан, Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Вячеслав Танковский, Андрей Кулаков, Олег Очеретько, Алексей Кащук, Назарий Муравский, Максим Чех, Дмитрий Топалов и Артем Бондаренко.

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Отмечается, что в договоре об аренде есть пункт, что в случае необходимости "Мариуполь" может в поединке с "Шахтером" задействовать его игроков, но для этого придется заплатить очень серьезную компенсацию. Однако "азовцы" еще никогда не пользовались такой возможностью.

Также "Мариуполю" в противостоянии с "Шахтером" не сможет помочь дисквалифицированный капитан команды Дмитрий Mишнев, поэтому главному тренеру Остапу Маркевичу придется бросить в бой сразу несколько игроков молодежного состава.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Мариуполь" занимает 9-е место, в активе клуба 21 балл. "Шахтер" набрав 42 зачетных пунктов, находится на 2-м.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (19)
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oda1979 (Запорожье)
07.04.2021 в 14:05
13 арендованных у Киевского шахтёра.. абалдеть:))
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
07.04.2021 в 14:23
Вот только не надо дурачком прикидываться,что это для тебя новость.
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0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.04.2021 в 14:33
Hanter44, тебе не надо прикидываться, все и так уже знают что ты тупое несчастное лишенное мозга идиотское и скудное создание.
0
0
Hanter44 (Baburka)
07.04.2021 в 13:47
Ну нравится редакции ,который год подряд мусолить одну и ту же тему.Уже писано-переписано.о том,что есть контракт.Что это все записано черным по белому И ,что даже последние тролли уже не реагируют со всей яростью на эти вбросы...Так нет же-находится некий безимянный автор и с упорством,заслуживающим лучшего применения,просовывает свое творения.ДА!Да! Да! Все согласны,что с этой практикой запретов на участие надо покончить,Но что вы сделали реального? Кроме пустопорожнего Бла_Бла_ БЛа???
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0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.04.2021 в 14:33
Hanter44 - иди на х-й, тупая конченная ЧМОшка
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0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
07.04.2021 в 13:05
Вратарей хватает полностью, впритык хватает игроков основы в защитную линию. На остальные позиции могут выйти игроки ротации и молодёжки. О полноценном составе не может быть и речи, поэтому счёт зависит от того, насколько настроены на игру игроки ШД ( насколько и сколько хотят забить голов)... При умеренном настрое на матч гола 3-4 ШД забьёт.
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+2
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.04.2021 в 13:39
что ты несешь.. когда у мариуполя был ПОЛНОЦЕННЫЙ состав... при Николае Павлове ??? ..... шахтьор-2....короче..
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+2
-2
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
07.04.2021 в 12:41
Круто! А зачем вообще на поле выходить?
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 12:40
Та хоть вратаря выпустите.
Ответить
+4
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.04.2021 в 13:40
вратари тоже арендованные у шахтьора.... уборщицы тоже...
Ответить
+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
07.04.2021 в 12:34
Зачем нам такой чемпионат? Нужно разрешить регламентом играть арендованным или запретить аренды внутри УПЛ!!!
Ответить
+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.04.2021 в 13:05
или максимум 2 арендованных из одной команды.
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
07.04.2021 в 13:24
Согласен! Я не понимаю тренеров которые соглашаются тренировать такую команду,целей нет,состав каждый год новый,зачем им тренер вообще? Ахметов мог бы купить клуб во второй лиги Испании или Италии,возможно Бельгии или Германии и туда отправлять молодежь
+4
-1
Onside (Чернігів)
07.04.2021 в 13:36
Пропозиція про єврочемпіонати могла б бути майже геніальною якби не одне велике але: ми не в ЄС, а в єврочемпах купа обмежень для гравців без ЄС паспортів. Тож варто зняти рожеві окуляри
+1
0
Onside (Чернігів)
07.04.2021 в 13:42
Заборонити аренди ци звичайно серйозна пропозиція. Хай краще Лєднєв, Конопля, Русин і тд грал б і далі за молодіжки без шансу пограти на нормальному рівні, але головне що ароенди будуть переможені. Тоді давайте заборонимо ще ставити пенальті, бо через них суперечок багато. А аренди з компенсацією за право грати проти своєї команди це не місцеве ноухау, а достатньо поширена світова практика. Це в нас ображаться коли халяви нема, а в цивілізованому світі розуміють що у всього своя ціна. А так: от вам безкоштовно гравець, хай грає і нам голи забиває... Це не серйозно. От з лімітами на максимум орендованих погодитись можно, бо Маріуполь занадто зловживає цим механізмом
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
07.04.2021 в 12:29
не надо играть отдайте им 3 очка --ШД уже всех боиться а вы не потратите бабки на поездку --1 место им уже не светит в этом году всё профукали ЛЧ -ЛЕ-КУ-ЧУ пора менять Палкина-Каштру-Срну--с плохой работай увольняют
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+6
0
Dr. House (Поділля)
07.04.2021 в 12:23
Вспоминаю Маугли и слова Каа: это будет славная битва!!! Немногие вернутся с поля боя против рыжих собак...
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+6
0
Artemanat (Кривой Рог)
07.04.2021 в 12:34
Рыжих шакалов лучше звучит
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 12:41
Немногие выйдут на бой. А вернутся...
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+4
0


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