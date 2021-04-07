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Мариуполь не сможет рассчитывать на 13 игроков в матче с Шахтером
Дело идет об арендованных у "горняков" футболистов, а также капитане "азовцев"
В рамках 21-го тура чемпионата УПЛ "Мариуполь" сыграет 10 апреля на выезде с "Шахтером" в Киеве.
По информации Meta-ratings.com.ua, "азовцы" снова не смогут рассчитывать на арендованных у "горняков" футболистов. На поле не смогут выйти Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан, Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Вячеслав Танковский, Андрей Кулаков, Олег Очеретько, Алексей Кащук, Назарий Муравский, Максим Чех, Дмитрий Топалов и Артем Бондаренко.
Отмечается, что в договоре об аренде есть пункт, что в случае необходимости "Мариуполь" может в поединке с "Шахтером" задействовать его игроков, но для этого придется заплатить очень серьезную компенсацию. Однако "азовцы" еще никогда не пользовались такой возможностью.
Также "Мариуполю" в противостоянии с "Шахтером" не сможет помочь дисквалифицированный капитан команды Дмитрий Mишнев, поэтому главному тренеру Остапу Маркевичу придется бросить в бой сразу несколько игроков молодежного состава.
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Мариуполь" занимает 9-е место, в активе клуба 21 балл. "Шахтер" набрав 42 зачетных пунктов, находится на 2-м.
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