Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболисты Динамо начали подготовку к матчу с Днепром-1
Команда получила выходной и сегодня продолжит тренировки
scdnipro1.com.ua
В субботу, 10 апреля киевское "Динамо" ожидает еще один выездной матч - против "Днепра-1" в рамках 21-го тура УПЛ. Номинально домашняя для "бело-синих" встреча состоится на "Днепр-Арене", поскольку игра первого круга по договоренности сторон прошла в Киеве.
После ночного переезда автобусом в столицу из Александрии, где динамовцы в воскресенье одержали волевую победу над "горожанами" со счетом 2:1, футболисты получили день на отдых.
Команда вернулась к работе со вторника и занимается в режиме одноразовых тренировок, которые сопровождаются теоретическими занятиями. Так, сегодня тренерский штаб Мирчи Луческу ожидает своих подопечных на клубной базе на утреннюю тренировку, а завтра в планах "бело-синих" - вечерняя тренировочная сессия.
Напомним, что матч "Динамо" - СК "Днепр-1" состоится в субботу, 10 апреля в Днепре. Начало - в 17:00.
Популярное сейчас
- 26 лет назад Форман установил рекорд, о котором мечтает Кличко. ВИДЕО
- Клопп: Чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов, нужно заслужить это право. Мы не добились его
- Реал победил Ливерпуль, Ман Сити - Боруссию, Малиновский лучший в Аталанте. Главные новости от 6 апреля
- Семь очков между первым и вторым местом, Заря и Десна за спиной. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО