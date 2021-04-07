Футболисты Динамо начали подготовку к матчу с Днепром-1

В субботу, 10 апреля киевское "Динамо" ожидает еще один выездной матч - против "Днепра-1" в рамках 21-го тура УПЛ. Номинально домашняя для "бело-синих" встреча состоится на "Днепр-Арене", поскольку игра первого круга по договоренности сторон прошла в Киеве.

После ночного переезда автобусом в столицу из Александрии, где динамовцы в воскресенье одержали волевую победу над "горожанами" со счетом 2:1, футболисты получили день на отдых.

Команда вернулась к работе со вторника и занимается в режиме одноразовых тренировок, которые сопровождаются теоретическими занятиями. Так, сегодня тренерский штаб Мирчи Луческу ожидает своих подопечных на клубной базе на утреннюю тренировку, а завтра в планах "бело-синих" - вечерняя тренировочная сессия.

Напомним, что матч "Динамо" - СК "Днепр-1" состоится в субботу, 10 апреля в Днепре. Начало - в 17:00.