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Просьба Шевченко вызвала недоумение у одного из клубов УПЛ - источник
В "Динамо" удивлены просьбой главного тренера сборной Украины по переносу даты Премьер-лиги
Фото: ФК Динамо Киев
Просьба главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко завершить розыгрыш УПЛ на неделю раньше, вызвало недоумение у тренерского штаба киевского "Динамо".
"В офис "Динамо" обратилось руководство УПЛ и УАФ с предложением высказать своё мнение относительно завершения чемпионата на неделю раньше, мотивируя это просьбой тренерского штаба национальной сборной.
Сегодня при опросе клубов киевское "Динамо" даст свой голос этому решению. Но этот голос - президентский, так как у тренерского штаба и главного тренера это решение и просьба Шевченко вызвали, мягко говоря, недоумение. Ломаются тренировочные планы и графики, корректируются игровые и восстановительные циклы", - пишет "Динамо Киев Inside".
Напомним, что после 20-ти туров "Динамо" лидирует в УПЛ, в активе клуба 49 очков.
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