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Просьба Шевченко вызвала недоумение у одного из клубов УПЛ - источник

Премьер-лига
(4 голосов)

В "Динамо" удивлены просьбой главного тренера сборной Украины по переносу даты Премьер-лиги

Просьба Шевченко вызвала недоумение у одного из клубов УПЛ - источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Просьба главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко завершить розыгрыш УПЛ на неделю раньше, вызвало недоумение у тренерского штаба киевского "Динамо".

"В офис "Динамо" обратилось руководство УПЛ и УАФ с предложением высказать своё мнение относительно завершения чемпионата на неделю раньше, мотивируя это просьбой тренерского штаба национальной сборной.

Сегодня при опросе клубов киевское "Динамо" даст свой голос этому решению. Но этот голос - президентский, так как у тренерского штаба и главного тренера это решение и просьба Шевченко вызвали, мягко говоря, недоумение. Ломаются тренировочные планы и графики, корректируются игровые и восстановительные циклы", - пишет "Динамо Киев Inside".

Напомним, что после 20-ти туров "Динамо" лидирует в УПЛ, в активе клуба 49 очков.

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига
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Комментарии (8)
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ts0y (Чернигов)
07.04.2021 в 14:32
задолбала теплая ванная для Шевы, если перенесут то еще эпичнее будет выглядеть обсир аля евро 2016. Вон уже напереносили во Львове, в итоге что вышло?)
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0
0
Lion Killer (Львів)
07.04.2021 в 14:14
якшо клубам це створює проблеми, нічого не треба переносити
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+1
0
дедушка (Сумы)
07.04.2021 в 14:03
Не слышал,чтобы 5 топ лиг что то переносили туры для лучшей подготовки своих сборных.Пруха у Шевы закончилась,вот теперь придётся показать своё тренерское мастерство
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+4
0
Liverpool 333 (Кировоград )
07.04.2021 в 13:37
Согласен полностью, все чемпионаты доигруют как положено, только у нас нужно сокращать на неделю, бред, от этого наша сборная лучше играть не будет если неделю лишнию по тренируется.
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+5
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
07.04.2021 в 13:43
..блин... даже коммуняки понимают...
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+4
-1
ZNAK_VOPROSA
07.04.2021 в 14:03
Просто Какашкин, та уймись уже ты, хватит блистать умом. У меня к тебе вопрос, ты после свадьбы с Олексиным будешь под новым ником Просто Олексина?)))
0
-2
Dozenko (NewYork)
07.04.2021 в 14:12
вы тут чет семьями дружите ?
0
0
Romb_DK (Київ)
07.04.2021 в 14:20
швидше висповідає те кротяче добриво
0
0


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