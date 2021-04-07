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Агент Винисиуса Тобиаса отрицает переговоры с Шахтером
Ногейра подтвердил, что именно он является представителем бразильца
Фото: Internacional / Автор - Ricardo Duarte
Футбольный агент Аугусто Ногейра заявил, что является представителем защитника "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса и не вел переговоры с "Шахтером".
"Насколько мне известно, Андре Кюри не представляет "Шахтер" в переговорах. Чтобы было понятно, я представитель Тобиаса. Эти разговоры о "Шахтере" появились из ниоткуда. Знаю об этом только из СМИ. Никто из "Шахтера" не говорил со мной", – сказал Ногейра.
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Источник:Minha Torcida
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