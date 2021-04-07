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Агент Винисиуса Тобиаса отрицает переговоры с Шахтером

Премьер-лига
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Ногейра подтвердил, что именно он является представителем бразильца

Агент Винисиуса Тобиаса отрицает переговоры с Шахтером

Фото: Internacional / Автор - Ricardo Duarte

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Футбольный агент Аугусто Ногейра заявил, что является представителем защитника "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса и не вел переговоры с "Шахтером".

"Насколько мне известно, Андре Кюри не представляет "Шахтер" в переговорах. Чтобы было понятно, я представитель Тобиаса. Эти разговоры о "Шахтере" появились из ниоткуда. Знаю об этом только из СМИ. Никто из "Шахтера" не говорил со мной", – сказал Ногейра.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Источник:
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