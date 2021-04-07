Каштру снова прессингует после возвращения одного игрока. Тактика в матче Ворскла - Шахтер

В центральном матче 20 тура УПЛ "Шахтер" Луиша Каштру в Полтаве переиграл "Ворсклу" Юрия Максимова. Постараемся разобраться в причинах результата, и обратим внимание на важные тактические нюансы противостояния.

В туре после насыщенной международной паузы можно было ждать чего угодно. Учитывая результаты последних очных встреч команд, нестабильную и неубедительную игру пока еще действующего чемпиона в 2021 году, мы имели основания рассчитывать на непредсказуемый триллер, но, по большому счету, хозяева поля не смогли дать бой гостям. "Шахтер" был объективно сильней, и итоговый результат матча вполне соответствует ходу матча.

Для обеих команд матч имел очень важное турнирное значение. Для "Ворсклы" – в плане борьбы за место в еврокубках и бронзовые медали, а для "горняков" каждый последующий тур – это отчаянная попытка сохранить жизнь чемпионской интриге, состояние которой после поражения от "Львова" можно оценивать как критическое.

"Ворскла" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Мораес (Алан Патрик) 42, Мораес (Алан Патрик) 62

"Ворскла": Ризнык, Пердута (Скляр 38), Якубу, Луизао (Ребенок 75), Тилль (Альюн 46), Кулач, Степанюк, Яворский (Челядин 66), Чеснаков, Пуцлин, Кане

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Степаненко, Мораес (Дентиньо 82), Марлос (Фернандо 73), Соломон (Мудрик 90), Алан Патрик (Маркос Антонио 90), Майкон, Сиприано, Бондарь

Предупреждения: Пуцлин 31 - Марлос 48, Майкон 88

Удары (в створ) – 7(3):9(5)

– 7(3):9(5) Владение – 48%:52%

– 48%:52% Фолы – 8:20

– 8:20 Атаки – 103:92

– 103:92 Опасные атаки – 42:58

"Ворксла" практически не имела кадровых проблем перед матчем. Кроме травмированного Цитаишвили практически все игроки основы были в обойме Юрия Максимова. У "Шахтера", напротив, на данном этапе лазарет переполнен. Самой проблемной позицией дончан был левый фланг обороны.

По разным причинам команде не могли помочь Исмаили, Корниенко, Матвиенко, Тете, Коноплянка, Хочолава и Тайсон. Последний - здоров, но переведен в молодежную команду. В целом же, даже на фоне кадровых проблем заявка "Шахтера" выглядела сильнее и составляла 20 игроков, тогда как полтавчане наскребли всего восемнадцать исполнителей.

Тем не менее, большая часть потерь по своей значимости была перекрыта долгожданным возвращением в состав стержневого исполнителя - Тараса Степаненко. Разумеется, Тарас еще не набрал своих оптимальных кондиций и, возможно, визуально его игра не впечатляла, но его присутствие на поле принесло монолитность игре команды. Степаненко выигрывал борьбу, подборы, закрывал центральную зону и подстраховывал партнеров. Прежде всего, опытный Степаненко был полезен своими действиями без мяча. Именно его наличие позволяло "горнякам" смело идти в высокий прессинг, не опасаясь за тылы. Хотя его грубая ошибка на 61 минуте могла стать результативной.

Юрий Максимов при здоровых центрбеках игре в три центральных защитника предпочел базовую схему 4-2-3-1, которая в фазе игры без мяча трансформировалась в классическую структуру 4-4-2.

В свою очередь, Луиш Каштру положился на традиционную схему 4-3-3, которая в деструктивной фазе игры менялась на модуль 4-1-4-1.

В принципе, структуры 4-1-4-1 и 4-2-3-1 отзеркаливают друг друга. Треугольники в центре поля ложатся друг на друга, фланговые полузащитники противостоят фулбекам, а форвард - паре центрбеков. По большому счету, без каких-либо дополнительных маневров и своевременных смещений отдельных игроков мы получаем условия для частых противостояний один в один. Номинально – это не самый лучший вариант для "Ворсклы". По большому счету, именно индивидуальное мастерство и более высокий класс гостей и сыграли важнейшую роль в формировании результата матча.

"Шахтер" был более агрессивным в фазе игры без мяча. Гости пытались задействовать проактивные методы обороны. Сначала были некоторые проблемы, и первый полумомент в матче возник возле ворот Трубина именно после выхода "Ворсклы" из-под прессинга.

На скриншоте как раз тот самый перспективный выход Полтавы в быструю атаку на первой минуте матча. В дальнейшем команда Юрия Максимова нередко испытывала проблемы под давлением. "Ворскла" старалась начинать позиционные атаки коротким розыгрышем, но прессинг средней интенсивности создавал определенные трудности. Часто "Шахтер" имел возможность накрывать оппонентов 1 в 1.

Более благоприятным условиям для развития позиционной игры могли поспособствовать смещения отдельных игроков в определенные зоны для создания перегруза пространства и векторов под передачи во вторую треть поля на игроков группы атаки.

"Ворскла" использовала некоторые маневры, но именно недостаточно активные действия игроков без мяча и не позволяла разбивать давление соперника. На скриншоте выше – интересный вариант взаимодействий двух центральных хавов Полтавы. В начале позиционной атаки при продвижении мяча из первой во вторую треть поля, Тилль и Пуцлин формировали длинную вертикаль и систематически менялись позициями по встречному курсу. Но в этом движении не было динамики и, по большому счету, оно не открывало дополнительных зон для эффективного розыгрыша.

"Шахтер" смотрелся солидней на протяжении большей части игрового времени, даже когда во втором тайме гости отдали территорию и перешли на игру вторым номером, они контролировали ситуацию. Тем не менее, нельзя сказать, что хозяева провалили матч. По крайней мере, они сыграли против чемпиона в более сложный и интересный футбол, нежели в первом круге, когда за счет зонной обороны в низком блоке и контратак удалось сыграть с "Шахтером" вничью.

Хозяева могли рассчитывать на более благоприятный результат и при более смелой манере игры, но, на мой взгляд, в матче был ключевой момент – 62 минута. "Ворскла" имела отличный шанс сравнять счет, но Степанюк, стянув на себя двух защитников, не сумел отдать короткий пас на Кулача, который оказался абсолютно один.

Мало того, потеря мяча Степанюком привела к ответной атаке "Шахтера", которая завершилась вторым голом Мораеса. Вместо того, чтобы сравнять счет и на эмоциях попытаться побороться даже за победу, полтавчане отпустили соперника в отрыв и проиграли матч.

Главными действующими лицами переломного момента можно назвать антигероем и героем поединка. Первый – разумеется, Степанюк, второй - Мораес. Нападающий сборной Украины в этот день отмечал свой 34-й день рождения и дубль в центральном матче тура выглядел как лучший подарок самому себе.

Отдельно остановимся на первом голе Мораеса. Он возник из-за слишком активных выбрасываний игроков "Ворсклы" из линий обороны на соперника с мячом. Агрессивные действия в низком блоке игроков, которые выдавливали мяч из своего вертикального коридора приводили к появлению кратковременных фазовых пространств, которыми умело пользовались игроки "Шахтера".

На 42 минуте матча одна из таких деформаций линий обороны "зеленых" привела к выходу один на один с Ризныком Жуниора Мораеса. Яворский выдернулся на Мораеса, а расстояние между ним и Якубу слишком большое. В итоге, Алан Патрик и Жуниор вскрывают этот карман и оформляют гол.

Было у "Шахтера" традиционное слабое место, которым хозяева поля вполне могли воспользоваться. Думаю, забросы за спины защитникам было одним из важнейших пунктов в плане на игру Юрия Максимова. Но несколько раз лайнсмены решительно прерывали чистые выходы полтавчан.

Вот пример одного из таких эпизодов. При этом транслятор не старался порадовать свою аудиторию качественными повторами, которые должны быть в подобных ситуациях. Судите сами – более чем двухметровый зазор между Кривцовым и Луизао, короткая передача (удобнейшая ситуация для лайнсмена) и боковой судья поднимает флажок. Это отобранный потенциальный гол "Ворсклы".

Также одним из главных факторов, который повлиял на ход матча, являются травмы Пердуты и Тилля. Две вынужденные замены и последующие перестановки серьезно ограничили Юрию Максимову и без того считанные варианты возможных коррективов. Правым защитником успели отыграть Пердута, Скляр и Якубу. Левым фулбеком поочередно играли Якубу и Альюн. Появление центрального защитника и опорника на флангах обороны были не от хорошей жизни.

Хозяев поля нельзя обвинить в отсутствии характера и самоотдачи, но "Ворскла" не сумела показать своего оптимального уровня игры. "Шахтер", наоборот, напомнил о себе прежнем. Похоже, "оранжево-черные" вернулись, но не поздновато ли? На этот вопрос мы получим ответ в ближайших двух турах чемпионата. Перед "классическим" команду Каштру ждет вторая часть "марлезонского балета", а точнее встреча с "Мариуполем -2", что практически гарантирует три легких очка. "Динамо" же перед очным противостоянием с принципиальнейшим соперником ждет серьезное противостояние с не на шутку разыгравшимся "Днепром-1".

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