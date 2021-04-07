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В Минае установка, чтобы Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей
Севидов ведет тренировочный процесс, но главный тренер команды – Николай Цымбал
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Минай" дал установку в клубе, чтобы Александра Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Севидов ведет тренировочный процесс, но официально главный тренер команды – Николай Цымбал. Сам Севидов говорил, что будет создавать научно-методический отдел в клубе.
Ранее руководство "Миная" запретило Севидову и Кополовцу давать комментарии журналистам.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 16:50
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kalan-86 (Анкара)
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vlotko (Броди)
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