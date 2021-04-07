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В Минае установка, чтобы Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

Севидов ведет тренировочный процесс, но главный тренер команды – Николай Цымбал

В Минае установка, чтобы Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Минай" дал установку в клубе, чтобы Александра Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Севидов ведет тренировочный процесс, но официально главный тренер команды – Николай Цымбал. Сам Севидов говорил, что будет создавать научно-методический отдел в клубе.

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Ранее руководство "Миная" запретило Севидову и Кополовцу давать комментарии журналистам.

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В статье: Александр Севидов ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 16:50
Многие стали замечать на тренировках Миная подозрительного человека в длинном плаще, шляпе и тёмных очках. Но кто это мог быть, так никто и не догадался.
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kalan-86 (Анкара)
07.04.2021 в 15:42
А к чему такая конспирация, знает кто-то?
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vlotko (Броди)
07.04.2021 в 16:05
Сєвідов дискваліфікований на декілька років.
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