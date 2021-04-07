В Минае установка, чтобы Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей

"Минай" дал установку в клубе, чтобы Александра Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Севидов ведет тренировочный процесс, но официально главный тренер команды – Николай Цымбал. Сам Севидов говорил, что будет создавать научно-методический отдел в клубе.

Ранее руководство "Миная" запретило Севидову и Кополовцу давать комментарии журналистам.