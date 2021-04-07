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Бурбас: Большинство клубов УПЛ согласилось сжать сроки чемпионата ради сборной
Окончательное и формальное решение - за исполкомом УАФ
Большинство клубов УПЛ пошло навстречу УАФ с предложением перенести последний тур чемпионата ради сборной
Окончательное, а в данном случае формальное решение - за Исполкомом УАФ.
Источник пишет, что теперь можно констатировать, что предпоследний тур УПЛ сместится на 5 мая, а последний состоится 9-го числа.
Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года. Перед ним сборная Украины проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
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