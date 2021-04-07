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Бурбас: Большинство клубов УПЛ согласилось сжать сроки чемпионата ради сборной

Премьер-лига
(1 голосов)

Окончательное и формальное решение - за исполкомом УАФ

Бурбас: Большинство клубов УПЛ согласилось сжать сроки чемпионата ради сборной

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Новина українською

Большинство клубов УПЛ пошло навстречу УАФ с предложением перенести последний тур чемпионата ради сборной Украины и согласились сжать сроки чемпионата. Об этом сообщил журналист ТК Футбол Игорь Бурбас.

Окончательное, а в данном случае формальное решение - за Исполкомом УАФ.

Источник пишет, что теперь можно констатировать, что предпоследний тур УПЛ сместится на 5 мая, а последний состоится 9-го числа.

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года. Перед ним сборная Украины проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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В статье: Украина Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
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Комментарии (9)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.04.2021 в 17:09
Динамо уже закончило бы)
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0
0
velbag (Полтава)
07.04.2021 в 16:57
ну все. тепер ми точно,як мінімум,у фіналі Євро
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 16:46
А вдруг исполком УАФ откажется? Интрига!
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.04.2021 в 16:55
"Ни за что!" - сказал герой фильма "Иван Васильевич меняет профессию", но все же стал временным царём.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.04.2021 в 16:43
и кто это из т.н. "большинства"? . .
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0
-1
мы за динамо (киев)
07.04.2021 в 16:30
невже апл заради підготовки зінченка календар змінила? і в бельгії теж? зважили на пропозицію маріуполя та міная.
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0
-1
Arni-86 (Одесса)
07.04.2021 в 16:38
Шева сказал что будут новых людей просматривать, соответственно ему нужно больше времени что б из бревен УПЛ выбрать лучшие деревья... и дальше пробовать им рассказать что такое вообще футбол и как в него играть
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.04.2021 в 16:48
типа нужны инструмент и время для Папы Карло? а если бревна без сучков?
0
-1
Ten0N (Leopolis)
07.04.2021 в 17:06
А как из бревен выбраль лучшие деревья? Может наоборот?
+1
0


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