Бурбас: Большинство клубов УПЛ согласилось сжать сроки чемпионата ради сборной

Большинство клубов УПЛ пошло навстречу УАФ с предложением перенести последний тур чемпионата ради сборной Украины и согласились сжать сроки чемпионата. Об этом сообщил журналист ТК Футбол Игорь Бурбас.

Окончательное, а в данном случае формальное решение - за Исполкомом УАФ.

Источник пишет, что теперь можно констатировать, что предпоследний тур УПЛ сместится на 5 мая, а последний состоится 9-го числа.

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года. Перед ним сборная Украины проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).