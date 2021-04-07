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"Мы не продадим его ни за какие деньги" - президент Интернасьонала отрицает переговоры по Винисиусу Тобиасу

Премьер-лига
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В Бразилии все отрицают

"Мы не продадим его ни за какие деньги" - президент Интернасьонала отрицает переговоры по Винисиусу Тобиасу

Фото: Рикардо Дуарте/Inter Disclosure

Новина українською

Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос отрицает, что клуб ведет переговоры по продаже 17-летнгео защитника Винисиуса Тобиаса.

"Переговоры по Тобиасу? Сложно говорить о том, чего нет.

Нам нужно заниматься конкретными вещами, у "Интернасьонала" нет предложений по этому игроку.

Я ответственно заявляю, что у нас нет официальных предложений.

Если у кого и будет преимущество в переговорах, то у это у нас. Мы не продадим Винисиуса Тобиаса ни за какие деньги", – сказал Барселлос.

Напомним, что по версии бразильских СМИ главным претендентом на парня является "Шахтер", который предлагает за Винисиуса 4,5-5,5 млн евро. Также сообщалось, что "Интер" хочет получить за перспективного футболиста не менее 10 млн.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Источник:
revista colorada

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