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"Мы не продадим его ни за какие деньги" - президент Интернасьонала отрицает переговоры по Винисиусу Тобиасу
В Бразилии все отрицают
Фото: Рикардо Дуарте/Inter Disclosure
Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос отрицает, что клуб ведет переговоры по продаже 17-летнгео защитника Винисиуса Тобиаса.
"Переговоры по Тобиасу? Сложно говорить о том, чего нет.
Нам нужно заниматься конкретными вещами, у "Интернасьонала" нет предложений по этому игроку.
Я ответственно заявляю, что у нас нет официальных предложений.
Если у кого и будет преимущество в переговорах, то у это у нас. Мы не продадим Винисиуса Тобиаса ни за какие деньги", – сказал Барселлос.
Напомним, что по версии бразильских СМИ главным претендентом на парня является "Шахтер",
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