"Мы не продадим его ни за какие деньги" - президент Интернасьонала отрицает переговоры по Винисиусу Тобиасу

Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос отрицает, что клуб ведет переговоры по продаже 17-летнгео защитника Винисиуса Тобиаса.

"Переговоры по Тобиасу? Сложно говорить о том, чего нет.

Нам нужно заниматься конкретными вещами, у "Интернасьонала" нет предложений по этому игроку.

Я ответственно заявляю, что у нас нет официальных предложений.

Если у кого и будет преимущество в переговорах, то у это у нас. Мы не продадим Винисиуса Тобиаса ни за какие деньги", – сказал Барселлос.