Дикий: Большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о том, что по просьбе тренерского штаба сборной Украины чемпионат страны будет завершен не 16 мая, как было запланировано ранее, а 9 мая.

"На данный момент большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю в интересах качественной подготовки национальной сборной Украины в преддверии финальной части чемпионата Европы.

Нам осталось получить ответы от двух клубов, но это не "Динамо" и "Шахтер". В целом можно считать, что решение принято в пользу просьбы сборной. Однако официально это решение вступит в силу после того, как его утвердит Украинская ассоциация футбола.

Финал Кубка Украины? Пока без изменений. Как и планировалось, он состоится 12 мая в Тернополе", - сказал Дикий.