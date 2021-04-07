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Дикий: Большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю
Решение должна закрепить УАФ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о том, что по просьбе тренерского штаба
"На данный момент большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю в интересах качественной подготовки национальной сборной Украины в преддверии финальной части чемпионата Европы.
Нам осталось получить ответы от двух клубов, но это не "Динамо" и "Шахтер". В целом можно считать, что решение принято в пользу просьбы сборной. Однако официально это решение вступит в силу после того, как его утвердит Украинская ассоциация футбола.
Финал Кубка Украины? Пока без изменений. Как и планировалось, он состоится 12 мая в Тернополе", - сказал Дикий.
Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года. Перед ним сборная Украины проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
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