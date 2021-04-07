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Дикий: Большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю

Премьер-лига
(2 голосов)

Решение должна закрепить УАФ

Дикий: Большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о том, что по просьбе тренерского штаба сборной Украины чемпионат страны будет завершен не 16 мая, как было запланировано ранее, а 9 мая.

"На данный момент большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю в интересах качественной подготовки национальной сборной Украины в преддверии финальной части чемпионата Европы.

Нам осталось получить ответы от двух клубов, но это не "Динамо" и "Шахтер". В целом можно считать, что решение принято в пользу просьбы сборной. Однако официально это решение вступит в силу после того, как его утвердит Украинская ассоциация футбола.

Финал Кубка Украины? Пока без изменений. Как и планировалось, он состоится 12 мая в Тернополе", - сказал Дикий.

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года. Перед ним сборная Украины проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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В статье: Украина Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
07.04.2021 в 18:32
у нас СБУ супер команда а кто будет играть --Шева не делай из себя великого тренера --подражаешь Ротаню который угробил молодёжку и всем расказывает сказки--гнать его надо
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+1
-1
aleks68
07.04.2021 в 18:21
у нормальных людей всегда придерживаются установленного регламента соревнований.руководство сборной не согласовывало нынешний календарь с упл?смещай сроки окончания чемпионата,не смещай-всё равно ничего это не даст.выше ....не прыгнешь.на евро 2021 увы ничего не светит.матчи с казахстаном и финляндией это подтвердили
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+2
0
Термит (Киев)
07.04.2021 в 17:40
2 клуба - это кто-то формата Мариуполь и Олимпик? Они не против переноса, им пофиг.
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+1
0


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