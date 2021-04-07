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Бухал: Возможно, мне нужно много выпить, чтобы оправдать свою фамилию

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Александрии не оправдывает свою фамилию

Бухал: Возможно, мне нужно много выпить, чтобы оправдать свою фамилию

fco.com.ua

Новина українською

Защитник "Александрии" Глеб Бухал ответил на каверзный вопрос о своем отношении к алкоголю.

- Какое твое отношение к алкоголю, с такой фамилией грех не выпить?

– Абсолютно адекватное отношение, как и у всех: то есть, по праздникам или на выходных можно себе позволить бокал вина или несколько банок пива, после матча расслабиться и снять напряжение. Понятное дело, что мы профессионалы и нельзя напиваться.

Но редко встретишь непьющих футболистов, спортсменов, потому что это стресс, напряжение, это все нужно снимать. Каким образом еще снимаю? Провожу время дома с семьей, будущей женой, относительно недавно купили собаку ─ это все помогает отвлечься и расслабиться.

Стараюсь не переносить футбол за пределы порога дома, чтобы все плохое оставалось на футбольном поле, потому что если всегда переживать и все время об этом думать, то не будет результата ни на поле, ни в быту.

- "Бухал" Глеб когда-то сильно или нет?

– Друзья говорят, что редко меня видели в таких кондициях, возможно, мне нужно много выпить, чтобы оправдать свою фамилию. Чтобы так сильно напился, то не помню, когда такое было.

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В статье: ФК Александрия Глеб Бухал
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