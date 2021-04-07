Хавбек Ворсклы Челядин: Поражение Шахтеру – не трагедия. Будем бороться за 3-4 места

Полузащитник " Ворсклы " Артем Челядин прокомментировал поражение "Шахтеру" (0:2) в матче 20-го тура УПЛ.

"Будем бороться за 3-4 места. У нас будут матчи с "Зарей", "Десной". Все еще впереди.

Поражение "Шахтеру" – не трагедия. Конечно, хотелось взять очки с такой командой. Старались играть в футбол, комбинировали. Были моменты, просто не забили, не повезло немного", - сказал Челядин.

Напомним, что после 20 туров "Ворскла" с 31 очком занимает 5-е место в турнирной таблице