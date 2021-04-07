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Хавбек Ворсклы Челядин: Поражение Шахтеру – не трагедия. Будем бороться за 3-4 места

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане идут на 5-м месте

Хавбек Ворсклы Челядин: Поражение Шахтеру – не трагедия. Будем бороться за 3-4 места

vorskla.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин прокомментировал поражение "Шахтеру" (0:2) в матче 20-го тура УПЛ.

"Будем бороться за 3-4 места. У нас будут матчи с "Зарей", "Десной". Все еще впереди.

Поражение "Шахтеру" – не трагедия. Конечно, хотелось взять очки с такой командой. Старались играть в футбол, комбинировали. Были моменты, просто не забили, не повезло немного", - сказал Челядин.

Напомним, что после 20 туров "Ворскла" с 31 очком занимает 5-е место в турнирной таблице

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В статье: Ворскла (Полтава) Артем Челядин
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.04.2021 в 20:10
Боритесь, все у вас получится!
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
07.04.2021 в 21:29
Хмм... Та хай пробують, а що ж.., тренер у них чудовий. Головне, щоб в ЄК бали потім зуміли набирати, а не як останні сезони аби що від Олександрія, Маріуполь, Десна, Колос, і... Виключно ганьба from Ukrainian Football
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