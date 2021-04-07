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Хавбек Ворсклы Челядин: Поражение Шахтеру – не трагедия. Будем бороться за 3-4 места
Полтавчане идут на 5-м месте
vorskla.com.ua
Полузащитник "
"Будем бороться за 3-4 места. У нас будут матчи с "Зарей", "Десной". Все еще впереди.
Поражение "Шахтеру" – не трагедия. Конечно, хотелось взять очки с такой командой. Старались играть в футбол, комбинировали. Были моменты, просто не забили, не повезло немного", - сказал Челядин.
Напомним, что после 20 туров "Ворскла" с 31 очком занимает 5-е место в турнирной таблице
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