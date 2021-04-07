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Интернасьонал готов отпустить Прашедеса в Шахтер, но хочет больше денег
7 млн бразильцев не устраивают
obairrista.net
Руководство "Интернасьонала" готово рассмотреть предложения Шахтера по 19-летнему центральному полузащитнику Бруну Прашедесу, но хочет получить за игрока максимально возможную сумму.
Как сообщали ранее бразильские СМИ,
Все дело в том, что клуб владеет лишь 70% экономических прав на футболиста, а потому сможет выручить лишь часть от тех денег, что дает "Шахтер".
Задумка бразильского клуба заключается в том, чтобы заставить "горняков" улучшить предложение по Прашедесу, или еще более активно наигрывать хавбека в первой команде, чтобы тот заиграл в молодежной сборной Бразилии и тем повысил свою экономическую значимость.
Отметим, что Прашедес – воспитанник "Флуминенсе". В "Интернасьонал" перешел в феврале 2019 года и с того момента провел за команду 42 матча и забил один гол.
Контракт футболиста рассчитан до апреля 2025-го года. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.
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