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Интернасьонал готов отпустить Прашедеса в Шахтер, но хочет больше денег

Премьер-лига
(1 голосов)

7 млн бразильцев не устраивают

Интернасьонал готов отпустить Прашедеса в Шахтер, но хочет больше денег

obairrista.net

Новина українською

Руководство "Интернасьонала" готово рассмотреть предложения Шахтера по 19-летнему центральному полузащитнику Бруну Прашедесу, но хочет получить за игрока максимально возможную сумму.

Как сообщали ранее бразильские СМИ, "горняки" готовы предложить за парня 7 млн евро, но данная сумма не устраивает "Интер".

Все дело в том, что клуб владеет лишь 70% экономических прав на футболиста, а потому сможет выручить лишь часть от тех денег, что дает "Шахтер".

Задумка бразильского клуба заключается в том, чтобы заставить "горняков" улучшить предложение по Прашедесу, или еще более активно наигрывать хавбека в первой команде, чтобы тот заиграл в молодежной сборной Бразилии и тем повысил свою экономическую значимость.

Отметим, что Прашедес – воспитанник "Флуминенсе". В "Интернасьонал" перешел в феврале 2019 года и с того момента провел за команду 42 матча и забил один гол.

Контракт футболиста рассчитан до апреля 2025-го года. Портал Transfermarket оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
GaúchaZH

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