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Каштру: Вне всяких сомнений, Шахтер боролся бы за чемпионство в Португалии
Тренер говорит, что в Шахтере есть все
Главный тренер "
"Шахтер" — целая и сложная структура. Вся структура — это очень сложный процесс.
Мой тренерский штаб чувствует себя в "Шахтере" прекрасно. Мы успешны благодаря работе абсолютно всех деталей - тренера, администрации, игроков, персонала, генерального директора и президента. Все мы важны и выполняем одну миссию. У нас постоянные встречи с администрацией и президентом клуба, мы решаем, что нам нужно.
У нас в клубе есть определенные департаменты, которые отвечают за комфорт игроков. Департамент адаптации, медицинский отдел, логистика, ведь не только игрокам дают комфорт, но и их семьям. На самом деле это очень важно, как тебя принимают, когда ты приезжаешь в другую страну. Когда создают комфорт, чтобы ты чувствовал себя как дома.
В "Шахтере" есть все. Это топовый клуб. Недавно португальские СМИ спрашивали меня, смог бы "Шахтер" бороться за титул в чемпионате Португалии. Вне всяких сомнений. "Шахтер" — кандидат на победу в португальской лиге, вместе с "Бенфикой" и "Порту", - сказал Каштру.
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