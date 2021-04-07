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Каштру: Вне всяких сомнений, Шахтер боролся бы за чемпионство в Португалии

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер говорит, что в Шахтере есть все

Каштру: Вне всяких сомнений, Шахтер боролся бы за чемпионство в Португалии

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал об условиях работы в донецком клубе.

"Шахтер" — целая и сложная структура. Вся структура — это очень сложный процесс.

Мой тренерский штаб чувствует себя в "Шахтере" прекрасно. Мы успешны благодаря работе абсолютно всех деталей - тренера, администрации, игроков, персонала, генерального директора и президента. Все мы важны и выполняем одну миссию. У нас постоянные встречи с администрацией и президентом клуба, мы решаем, что нам нужно.

У нас в клубе есть определенные департаменты, которые отвечают за комфорт игроков. Департамент адаптации, медицинский отдел, логистика, ведь не только игрокам дают комфорт, но и их семьям. На самом деле это очень важно, как тебя принимают, когда ты приезжаешь в другую страну. Когда создают комфорт, чтобы ты чувствовал себя как дома.

В "Шахтере" есть все. Это топовый клуб. Недавно португальские СМИ спрашивали меня, смог бы "Шахтер" бороться за титул в чемпионате Португалии. Вне всяких сомнений. "Шахтер" — кандидат на победу в португальской лиге, вместе с "Бенфикой" и "Порту", - сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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Комментарии (3)
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Alex.696 (Немирів)
07.04.2021 в 20:49
Там нема лучі, паделки, вакса, монзуль, то ж навряд.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.04.2021 в 20:47
Про структуру Шахтёра можна было говорить в Донецке. Пока дончане не сделали со своим "русским миром" все, что-бы её не стало. Так что пускай клуб благодарит своих болельщиков за скромное и справедливое прозвище --- бомжи.
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+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
07.04.2021 в 20:40
Езжайте, попробуйте.))
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+3
0


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