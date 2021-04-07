Определен лучший арбитр 20-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В 20-м туре эксперты решили отдать должное Виталию Романову, который, несмотря на не совсем обоснованную желтую карточку Балану, назначил три правильных пенальти без помощи ВАР. Романов судил матч "Мариуполь" - "Ингулец" (4:3), назначил три пенальти, показал девять желтых карточек футболистам обеих команд, никого не удалил.