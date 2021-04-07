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Определен лучший арбитр 20-го тура Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое признание в сезоне для опытного рефери

Определен лучший арбитр 20-го тура Favbet Лиги

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В 20-м туре эксперты решили отдать должное Виталию Романову, который, несмотря на не совсем обоснованную желтую карточку Балану, назначил три правильных пенальти без помощи ВАР. Романов судил матч "Мариуполь" - "Ингулец" (4:3), назначил три пенальти, показал девять желтых карточек футболистам обеих команд, никого не удалил.

Для Виталия Романова это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й и 11-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й и 16-й туры), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й и 18-й туры), Ярослав Козык (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й и 14-й туры), Виктор Копиевский (12-й тур), Алексей Деревинский (13-й тур), Дмитрий Кривушкин (15-й тур), Александр Дердо (17-й тур) и Николай Балакин (19-й тур).

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