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Шаран: Уверен, что после удаления я точно до конца чемпионата буду спокойным
Но сначала тренеру придется отсидеть дисквалификацию
Олександрія
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура УПЛ с "Динамо" (1:2).
"Надеюсь, что после этого удаления я буду спокойным. Я в этом уверен. До конца чемпионата – точно.
Кто будет руководить? Мой помощник – Андрей Сергеевич Купцов. Хотя сейчас этот матч без болельщиков – я буду рядом находиться, и меня будут слышать, если нужно", – сказал Шаран.
Напомним, что в 21 туре "Александрия" на выезде сыграет с "Десной". Поединок состоится 10 апреля.
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