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Шаран: Уверен, что после удаления я точно до конца чемпионата буду спокойным

Премьер-лига
(1 голосов)

Но сначала тренеру придется отсидеть дисквалификацию

Шаран: Уверен, что после удаления я точно до конца чемпионата буду спокойным

Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура УПЛ с "Динамо" (1:2).

"Надеюсь, что после этого удаления я буду спокойным. Я в этом уверен. До конца чемпионата – точно.

Кто будет руководить? Мой помощник – Андрей Сергеевич Купцов. Хотя сейчас этот матч без болельщиков – я буду рядом находиться, и меня будут слышать, если нужно", – сказал Шаран.

Напомним, что в 21 туре "Александрия" на выезде сыграет с "Десной". Поединок состоится 10 апреля.

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В статье: Владимир Шаран Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.04.2021 в 23:33
Шалом, Шаран!
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