Шаран: Уверен, что после удаления я точно до конца чемпионата буду спокойным

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура УПЛ с "Динамо" (1:2).

"Надеюсь, что после этого удаления я буду спокойным. Я в этом уверен. До конца чемпионата – точно.

Кто будет руководить? Мой помощник – Андрей Сергеевич Купцов. Хотя сейчас этот матч без болельщиков – я буду рядом находиться, и меня будут слышать, если нужно", – сказал Шаран.