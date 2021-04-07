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Известны два клуба, которые проголосовали против сокращения сроков сезона УПЛ
11 за, 2 против, и 1 воздержался
upl.ua
Как уже сообщалось ранее, нынешний сезон в УПЛ будет завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.
Как сообщает ТК Футбол, за изменение в календаре проголосовали "Шахтер", "Мариуполь", "Днепр-1", "Заря", "Десна", "Ворскла", "Колос", "Александрия", "Ингулец", "Минай" и "Олимпик".
Против голосовали "Динамо" и "Рух", ну а "Львов" воздержался.
Теперь данное решение должна утвердить УАФ.
Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года. Перед ним сборная Украины проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
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