Известны два клуба, которые проголосовали против сокращения сроков сезона УПЛ

Как уже сообщалось ранее, нынешний сезон в УПЛ будет завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.

Большинство клубов проголосовали за сокращения сроков сезона на неделю в угоду национальной сборной.

Как сообщает ТК Футбол, за изменение в календаре проголосовали "Шахтер", "Мариуполь", "Днепр-1", "Заря", "Десна", "Ворскла", "Колос", "Александрия", "Ингулец", "Минай" и "Олимпик".

Против голосовали "Динамо" и "Рух", ну а "Львов" воздержался.

Теперь данное решение должна утвердить УАФ.

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года. Перед ним сборная Украины проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).