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Премьер-лига

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Известны два клуба, которые проголосовали против сокращения сроков сезона УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

11 за, 2 против, и 1 воздержался

Известны два клуба, которые проголосовали против сокращения сроков сезона УПЛ

upl.ua

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, нынешний сезон в УПЛ будет завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.

Большинство клубов проголосовали за сокращения сроков сезона на неделю в угоду национальной сборной.

Как сообщает ТК Футбол, за изменение в календаре проголосовали "Шахтер", "Мариуполь", "Днепр-1", "Заря", "Десна", "Ворскла", "Колос", "Александрия", "Ингулец", "Минай" и "Олимпик".

Против голосовали "Динамо" и "Рух", ну а "Львов" воздержался.

Теперь данное решение должна утвердить УАФ.

Напомним, что Евро-2020 начнется 11 июня 2021 года. Перед ним сборная Украины проведет товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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AndrewGreen (Lviv)
08.04.2021 в 00:34
Що за цирк? Та в нас сезон складається із 26 матчів, ми його могли закінчити в березні. Чого не підготували календар зазделегідь? Шева в жовтні не знав, що в нас літом Євро? Можна було в січні змістити календар, щоб команди підготувались. Виники і фекал ще не зіграли матч 1!!!туру, ясно що їх може не влаштовувати, а Динамо зараз буде мати насичений календар і боїться втратити очки, бо хто його знає коли Шахта буде знов така слабка
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+2
-1
Maksrovnii (Днепр)
08.04.2021 в 00:38
Точно подмеченно
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+1
0
Дон Купер (Хмельницький)
08.04.2021 в 01:18
Закінчити сезон в березні? Ви про що? Згадайте яка погода була в кінці лютого. А шахраї навіть в грудні, при +4, намутили собі в кабінетах технічну перемогу над Інгульцем, бо бразильські плакси побачили перший сніг і засумували за теплими краями Ну, а якщо серйозно, то навіщо збірну 2 тижні готувати до матчів з Бахрейном, Кіпром і Пн. Ірландією? Чи може хтось вірить, що через ці товарняки ми підготуємось до Нідерландів і Австрії?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2021 в 00:07
Болото а не лига...
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+2
0
prostors (Вольногорск)
08.04.2021 в 00:02
"Мариуполь", "Днепр-1", "Заря", "Десна", "Ворскла", "Колос", "Александрия", "Ингулец", "Минай" и "Олимпик".Вот игроки этих команд будут представлены в СУ.
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0
-2
alex.belogubko (одесса)
07.04.2021 в 23:53
У нас же СБУ это супер команда --смешно --там не будет казахов молдаван узбехов --клоуны с кем собираетесь играть команды НЕТ и заменить не кем --молодёжку угробил Ротань
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+2
-5
kyrnix (Киев)
08.04.2021 в 00:17
Как же вы задрали этими истериками с молодежкой. Что конкретно не так с ней? После нескольких матчей в ней игроки карьеру что-ли заканчивают потому что деградируют? Вы вообще понимаете что вы несёте? У нас уже была U-19 чемпионы Европы. Там половина игроков или низшие лиги или вообще профессиональными игроками не стали. Зато таких истеричек как вы титулом побаловали.
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+2
-3
AndrewGreen (Lviv)
08.04.2021 в 00:27
Що саме тебе не влаштовує? Гра збірної зараз одна з найкращих. Так результат поганий, але ще не все втрачено, треба просто виходити і вигравати всі матчі. Якщо до Шеви вернеться фарт то і французів дома можна хлопнути
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0
-2


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