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Защитник Мариуполя Петерман: Будем стараться добиться положительного результата с Шахтером
Битва уже скоро
fcmariupol.com
Защитник "
"Мы тренируемся в хорошем настроении. Да, будет непростой матч – все игры непростые сейчас в УПЛ.
Будем биться, стараться показать хорошую игру, добиться положительного результата", – сказал Петерман.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".
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Источник:ТК Футбол
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