Защитник Мариуполя Петерман: Будем стараться добиться положительного результата с Шахтером

Защитник " Мариуполя " Никита Петерман в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Мы тренируемся в хорошем настроении. Да, будет непростой матч – все игры непростые сейчас в УПЛ. Будем биться, стараться показать хорошую игру, добиться положительного результата", – сказал Петерман.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".