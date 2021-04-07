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Защитник Мариуполя Петерман: Будем стараться добиться положительного результата с Шахтером

Премьер-лига
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Защитник Мариуполя Петерман: Будем стараться добиться положительного результата с Шахтером

fcmariupol.com

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Никита Петерман в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Мы тренируемся в хорошем настроении. Да, будет непростой матч – все игры непростые сейчас в УПЛ.

Будем биться, стараться показать хорошую игру, добиться положительного результата", – сказал Петерман.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Никита Петерман
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Источник:
ТК Футбол

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