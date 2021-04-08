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Лидер Динамо приступил к беговой работе после травмы

Премьер-лига
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Врачи и тренеры не исключают появления игрока в заявке на матч с днепрянами

Лидер Динамо приступил к беговой работе после травмы

ФК "Динамо"

Новина українською

Киевское "Динамо" начало подготовку к игре 21-го тура УПЛ против днепровского "Днепра-1". В среду, 7 апреля, после выходного дня, команда Мирчи Луческу провела тренировочное занятие.

Помимо футболистов, которые принимали участие и готовились к матчу 20-го тура УПЛ против "Александрии", к тренировкам после травмы икроножной мыщцы приступил полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, сообщает Meta-ratings.

Правда, пока что футболист начал только беговую работу и занимался по своей программе восстановления. Если динамика набора формы игрока будет оптимальной, врачи и тренеры не исключают появления Цыганкова в заявке на матч с днепрянами. Однако форсировать подготовку футболиста необходимости нет. Главное, чтобы он успел набрать форму к центральному матчу следующего, 22-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера", который состоится 17 апреля в Киеве.

Добавим, что Виктор Цыганков в последний раз выходил на поле 14 марта в матче против луганской "Зари". Из-за повреждения полузащитник киевлян пропустил отборочные матчи ЧМ-2022 в составе национальной сборной Украины и игры УПЛ против "Руха" и "Александрии".

В нынешнем сезоне во всех турнирах Виктор Цыганков провел 28 матчей за "Динамо". В его активе 12 голов и 8 голевых передач.

Напомним, что матч "Динамо" - "Днепр-1" состоится 10 апреля, в Днепре. Начало - в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Meta-ratings

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