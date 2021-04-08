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Заря разрешила арендованным Ингульцом игрокам сыграть против луганчан
Два футболиста смогут сыграть в воскресном матче
Луганская “Заря” разрешила “Ингульцу” в матче 21-го тура УПЛ использовать игроков, которых петровцы арендовали у “чёрно-белых”.
Таким образом, полузащитник Владимир Белоцерковец и нападающий Денис Янаков смогут сыграть в воскресном матче, который состоится в Кропивницком.
Отметим, что оба игрока получили разрешение играть и в матче 1 круга и тогда арендованный у “Зари” Денис Янаков принёс “Ингульцу” ничью, забив красивый гол со штрафного в ворота Никиты Шевченко.
Напомним, что матч "Заря" - "Ингулец" состоится 11 апреля, в Кропивницком. Начало - в 14:00. После 20-ти туров луганская команда занимает 3-е место, в активе клуба 35 очков. Команда из Петрово набрав 19 баллов, находится на 10-м.
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