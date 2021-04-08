Премьер-лига
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В академии одного из клубов УПЛ произошел пожар
Пострадавших нет
Фото: stadiums.at.ua
Вчера, 7 апреля, ночью, произошел пожар в футбольной академии "Руха". Об этом информирует Варта1.
Возгорание произошло в ивент-холле, который строится. Сгорело около 300 кв. м. крыши. По предварительной информации произошло короткое замыкание.
Пострадавших нет.
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Источник:Varta1.com
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