Динамо проведет реконструкцию полей по технологии европейских стадионов - источник

Киевское "Динамо сделает реконструкцию 2 полей на учебно-тренировочной базе "Конча-Заспа" и газона стадиона им.В Лобановского.

"Принято окончательное решение о реконструкции 2 полей на НТБ "Конча-Заспа" и поля стадиона им. В Лобановского. Для них выбрана технология SISGrass соответственно которой поле станет гибридным (прошитым специальными искусственными волокнами). Подобная технология применяется сегодня на "Камп Ноу", "Стамфорд Бридж" и "Самми Офер", - пишет "Динамо Киев Inside".