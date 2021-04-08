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Динамо проведет реконструкцию полей по технологии европейских стадионов - источник

Премьер-лига
(3 голосов)

2 газона на НТБ "Конча-Заспа" и на стадионе им. В Лобановского.

Динамо проведет реконструкцию полей по технологии европейских стадионов - источник

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо сделает реконструкцию 2 полей на учебно-тренировочной базе "Конча-Заспа" и газона стадиона им.В Лобановского.

"Принято окончательное решение о реконструкции 2 полей на НТБ "Конча-Заспа" и поля стадиона им. В Лобановского. Для них выбрана технология SISGrass соответственно которой поле станет гибридным (прошитым специальными искусственными волокнами). Подобная технология применяется сегодня на "Камп Ноу", "Стамфорд Бридж" и "Самми Офер", - пишет "Динамо Киев Inside".

Отметим, что ранее СМИ писали, что по требованию Луческу на базе Динамо заменят газон и расширят спортзал.

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В статье: Динамо (Киев)
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