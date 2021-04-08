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Львов озвучил свое мнение о досрочном завершении чемпионата УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Ранее львовский клуб воздержался при голосовании

Львов озвучил свое мнение о досрочном завершении чемпионата УПЛ

Фото: ФК Львов

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Как уже сообщалось ранее, нынешний сезон в УПЛ будет завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.

За изменение в календаре проголосовали "Шахтер", "Мариуполь", "Днепр-1", "Заря", "Десна", "Ворскла", "Колос", "Александрия", "Ингулец", "Минай" и "Олимпик"

Сегодня, 8 апреля, последним свой ответ в УПЛ по этому вопросу предоставил ФК "Львов", который поддержал просьбу Шевченко завершить чемпионат на неделю раньше положенного срока.

Таким образом, только два клуба УПЛ оказались против досрочного завершения чемпионата - "Динамо" и "Рух".

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В статье: ФК Львов
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
08.04.2021 в 14:16
Может у динамо уже салют был назначен на 16 мая. А тут такая лажа
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