Львов озвучил свое мнение о досрочном завершении чемпионата УПЛ

Как уже сообщалось ранее, нынешний сезон в УПЛ будет завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.

За изменение в календаре проголосовали "Шахтер", "Мариуполь", "Днепр-1", "Заря", "Десна", "Ворскла", "Колос", "Александрия", "Ингулец", "Минай" и "Олимпик"

Сегодня, 8 апреля, последним свой ответ в УПЛ по этому вопросу предоставил ФК "Львов", который поддержал просьбу Шевченко завершить чемпионат на неделю раньше положенного срока.

Таким образом, только два клуба УПЛ оказались против досрочного завершения чемпионата - "Динамо" и "Рух".