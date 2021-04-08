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Львов озвучил свое мнение о досрочном завершении чемпионата УПЛ
Ранее львовский клуб воздержался при голосовании
Фото: ФК Львов
Как уже сообщалось ранее, нынешний сезон в УПЛ будет завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.
За изменение в календаре проголосовали "Шахтер", "Мариуполь", "Днепр-1", "Заря", "Десна", "Ворскла", "Колос", "Александрия", "Ингулец", "Минай" и "Олимпик"
Сегодня, 8 апреля, последним свой ответ в УПЛ по этому вопросу предоставил ФК "Львов", который поддержал просьбу Шевченко завершить чемпионат на неделю раньше положенного срока.
Таким образом, только два клуба УПЛ оказались против досрочного завершения чемпионата - "Динамо" и "Рух".
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