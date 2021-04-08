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Кополовец: Минай будет существовать в любом случае
Спортдиректор закарпатского клуба - о ситуации в отношении его президента с санкциями
Фото: ФК Минай
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал ситуацию с применением санкций в отношении его президента Валерия Пересоляка.
"Официальная позиция "Миная": клуб поддерживает Пересоляка. Команда будет существовать в любом случае. Основная задача – остаться в УПЛ", – сказал Кополовец.
Напомним, что ранее был обнародован список санкций против президента "Миная" Валерия Пересоляка, который будет действовать 3 года.
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Источник:ПроФутбол
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