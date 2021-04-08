Кополовец: Минай будет существовать в любом случае

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал ситуацию с применением санкций в отношении его президента Валерия Пересоляка.

"Официальная позиция "Миная": клуб поддерживает Пересоляка. Команда будет существовать в любом случае. Основная задача – остаться в УПЛ", – сказал Кополовец.

Напомним, что ранее был обнародован список санкций против президента "Миная" Валерия Пересоляка, который будет действовать 3 года.