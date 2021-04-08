Артем Довбик - о штрафах в Дании, возвращении в Днепр и атмсофере в сборной Украины

Уверенная игра команды Игора Йовичевича в весенней части нынешнего чемпионата не могла не обратить на себя внимание со стороны тренерского штаба национальной сборной. В этой связи приглашение в ряды сине-желтых Артема Довбика – вполне логичный шаг.

О своем дебюте в главной команде страны, особенностях успешной игры "Днепра-1" и легионерском опыте 23-летний нападающий рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол.

МОТИВАЦИЯ ОТ УКРАИНСКОГО ХОРВАТА ЙОВИЧЕВИЧА

- Ваша команда не испытывает горечи поражений уже семь туров кряду. Чем объяснили бы произошедшие с ней этой весной метаморфозы?

- Мы хорошо подготовились на сборах. Тренер объяснил нам, за счет чего должны играть. За счет своих сильных сторон. Поэтому на сборах у нас все начало хорошо получаться, и это длится до сих пор.

- Многие считают, что уверенная игра "Днепра-1" нынешней весной связана с продуктивной работой хорвата Игора Йовичевича. Что думаете по этому поводу?

- Так и есть. Он внес свои изменения в работу команды, указав, как эффективнее играть и добиваться позитивного результата. Йовичевич немного поменял тактику, поставил игру. Вот и получилось, что результаты не заставили себя долго ждать.

- Каков секрет успеха Игора Йовичевича?

- Мне тяжело сказать вкратце. Он нас заряжает, мотивирует – и мы выходим на поле с соответствующим настроем на игру, никого из соперников не боясь.

- С командой главный тренер постоянно общается на украинском языке?

- Да! И на тренировках, и на теоретических занятиях он говорит лишь на украинском. В первые дни его работы в "Днепре-1" нас очень удивило, как он так идеально разговаривает на нашем языке. И не только идеально, но еще и быстро. Что и говорить, в этом плане он молодец.

фото - СК Дніпро-1

- А вы по-украински общаетесь свободно?

- Дома, в Черкассах, разговариваю по-украински, а вот в Днепре приходится по-русски. Здесь так общается большинство. Но с этим у меня тоже проблем нет.

НА ГОРИЗОНТЕ - ГРАНДЫ

- Выбравшись из нижней части таблицы, "Днепр-1" лишь на шесть очков отстает от еврокубкового пятого места. Может, есть смысл побороться?

- Да, у нас стоит задача попытаться зацепиться за эту позицию. Правда, мы понимаем, что это хоть и реально, но все же тяжело сделать, так как осталось мало игр. К тому же, они непростые – в частности, на выезде с "Динамо" и "Шахтером", дома с "Зарей". Но мы будем делать все возможное для того, чтобы достичь поставленной цели. Тем более, что в отличие от осенней части чемпионата, статистика по весне у нас хорошая.

- Какой из матчей, сыгранный этой весной, дался вашей команде труднее всего?

- Пожалуй, недавняя встреча с "Десной". Поле на стадионе в Чернигове было тяжелым, да и сам соперник не из легких. "Десна" - крепкая команда, и обыграть ее было непросто. Первый тайм проходил на равных, но потом, когда мы забили мяч, немного "подсели". Черниговцы больше контролировали ход игры, зажав нас. Нам было тяжело, и мы пытались выбегать в контратаки. Однако это не очень-то получалось – в чем-то из-за поля, в чем-то ввиду умелых оборонительных действий "Десны". Матч был тяжелым, но вместе с тем победа в нем придала нам большей уверенности. Мы ведь обыграли одну из ведущих команд нашего чемпионата.

КОГДА ЕСТЬ НЕДОСКАЗАННОСТЬ

- Многие украинские футболисты стремятся поиграть за рубежом, чтобы не только проверить себя в новых условиях, но и заработать денег. В Дании это вам удалось?

- Конечно. Там все намного стабильнее, чем у нас в Украине. Как по части футбола, так и финансовой составляющей.

- Чем объяснили бы свое возвращение в Украину?

- Своего рода перезагрузкой. Я чувствовал, что где-то что-то не получается, начался какой-то застой. Вот и хотелось все это заново перезагрузить. Знал, что лучше всего смогу сделать это в Украине, ведь здесь я в курсе, что и как работает. А главное, меньше времени понадобится на адаптацию.

Фото - СК Дніпро-1

- Не исключаете, что если в будущем будет выгодное предложение из-за рубежа, то вы снова попробуете попытать счастья в новых условиях?

- Ну, конечно. Есть своего рода недосказанность в Европе, поэтому хотелось бы попробовать свои силы там еще раз.

- Есть какие-то предпочтения по поводу тех или других европейских чемпионатов?

- Честно говоря, сейчас об этом меньше всего думаю. Тот клуб, который будет больше остальных хотеть видеть меня в своих рядах или сделает конкретное предложение - на него и буду ориентироваться. Сейчас я игрок "Днепра-1" и поэтому не вижу смысла говорить на эту тему. Могу заверить, что все силы на поле намерен оставлять в играх за этот клуб.

АКЦЕНТ НА "СТАНДАРТЫ"

- О периоде, проведенном в Дании, часто вспоминаете?

- Нет. Разве что когда какие-то напоминания о нем в телефоне появляются или же кто-то из команды "Мидтьюлланн" комментирует фотки. Я не живу прошлым, больше думаю о делах текущих.

- Как вообще возник вариант с этим клубом?

- Мою кандидатуру "Мидтьюлланн" рассматривал еще раньше, но никаких шагов в связи с этим с его стороны не было. Однако в последний день трансферного окна клуб продал своего нападающего, и на его место в срочном порядке понадобился другой игрок этого амплуа. В этот момент и вспомнили обо мне, связавшись с моим агентом Алексеем Люндовским. Все решилось буквально за пять-семь часов до закрытия трансферного окна.

- Каковы главные особенности датского футбола?

- Футбол в этой стране очень силовой, много внимания уделяется "стандартам", вбрасываниям из аута. Это первое, что пришло в голову. Ко всему перечисленному в датском футболе относятся весьма серьезно.

ЗВУКИ "ИНГЛИШ" В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

- С какими трудностями вам пришлось столкнуться на первых порах?

- С языковым барьером. Я абсолютно не знал английского, поэтому не мог ничего понять, что от меня требуют и что нужно делать. Уже потом, спустя шесть месяцев, начал хоть немного говорить на "инглиш". Это помогло, ведь если ты не знаешь датский язык, то можешь разговаривать на английском. Его я учил с репетитором, занимаясь три раза в неделю. Причем, делали это в интенсивном режиме, так как у "Мидтьюлланна" была задача, чтобы я за три месяца научился понимать, что от меня хотят, и объяснить, чего хочу я или что мне не нравится. Это делалось для того, чтобы в коллективе мог чувствовать себя комфортно.

- В три месяца уложились?

- Нет. Где-то в пять.

- А датский хоть немного понимали?

- Это очень тяжелый язык. На нем разговаривали между собой лишь датские футболисты, остальные же ребята составляли по-настоящему интернациональную команду – в ней были финны, бразильцы и представители других национальностей. Все они общались сугубо на английском.

- С кем дружили в команде?

- Больше всего - с Эриком Святченко. Он был для меня словно старший брат.

- В датской карьере играли на позиции нападающего?

- Да. А когда команда играла в два форварда, то действовал справа.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ ЧЕМПИОНА ДАНИИ

- Какие-нибудь курьезные или необычные ситуации за рубежом у вас случались?

- Бывало несколько раз, что наказывался штрафом. Например, когда паркуешь машину, то нужно выставить на специальном циферблате время прибытия – для того, чтобы было известно, сколько времени стоит автомобиль. Но случалось, что я забывал это сделать. Было как-то, что отошел на десять минут покушать, а когда вернулся – штрафная квитанция уже висит! А в Дании штрафы высокие – не то, что у нас.

- Какой был самым большим?

- 300 евро. Его я уплатил за превышение скорости. В каком-то месте на автобане камера меня сфотографировала, а на следующий день по почте мне прислали штрафные документы с подтверждающим нарушение фото. А ведь нарушение, казалось бы, пустяковое – вместо допустимых 130 километров в час я ехал со скоростью в 140. Точнее даже, 137. Гдето сделал больше усилие при нажатии на педаль – и пришлось раскошеливаться. В Дании все строго.

- Чемпионство с "Мидтьюлланном" трудно далось?

- Не сказал бы. Когда я пришел в команду, то у нее был отрыв от второго места в семь очков. Пока я знакомился с "Мидтьюлланном", то пропустил два или три тура. За это время меня постепенно приобщали к специфике игры новой команды и ее соперников в целом. В чемпионате Дании в том сезоне я сыграл десять или одиннадцать матчей, так что каких-то сложностей с чемпионством не ощутил.

ЖЕРТВА МОЛДАВСКИХ ИНТРИГ

- До выступлений в Дании вы немного поиграли в Молдове. Однако проведя всего три матча в тамошнем чемпионате, вы покинули бельцкую "Зарю"…

- Да, был такой период. История с моим пребыванием в этом клубе вообще была какая-то запутанная. Меня долгое время не могли заявить, из-за чего пропустил матчей восемь или девять. Целых полтора месяца я тренировался вместе с "Зарей", но играть не мог. В клубе меня то ли не могли заявить, то ли не хотели. Не знаю.

Фото - СК Дніпро-1

- Если не ошибаюсь, в Бельцы вас позвал украинский тренер Игорь Рахаев?

- Он. Но оказалось, что в "Заре" были другие люди, решавшие вопросы, связанные с трансферами игроков. Рахаев мне все время говорил "Сейчас тебя заявят", но ничего не менялось. А через месяц он ко мне подошел и сказал, что сам не понимает, что творится. Получается, что я стал жертвой каких-то внутренних интриг. В итоге ограничившись всего тремя матчами в чемпионате Молдовы и двумя или тремя на Кубок, уехал из Бельц.

ОСОБЕННОСТИ ДНЕПРА ФУТБОЛЬНОГО

- В футбольных кругах Днепра болельщики разделились на два лагеря: одни болеют за канувший в лету "Днепр", другие – за "Днепр-1". Этот факт вас, поигравшего за обе команды, не смущает?

- У каждого свой выбор, и тут сложно что-то комментировать. Хотя история прежнего "Днепра" и ультрас того клуба – это было, наверное, одно из самых лучших моих воспоминаний.

- Как считаете, объединение болельщиков в пользу нынешней главной команды города со временем возможно?

- Хотелось бы в это верить, но мне кажется, что вряд ли.

- Ваш недавний гол-красавец в ворота "Ворсклы" еще не снился?

- Нет.

- Этот удар был ранее отработанным или же стал экспромтом?

- Если удар есть, то почему бы не попробовать ударить? Я увидел, что защитники бегут в свою штрафную, поэтому и решил пробить по воротам. Играл бы на позиции под нападающим или же в центре поля, то чаще пытался бы бить. А так как я нападающий, и всегда работаю спиной к воротам, то нечасто выхожу на такую позицию. В игре с "Ворсклой" это получилось, да и гол, считаю, удался.

ЗАМЕНИВШИЙ БЕСЕДИНА

- Недавно вы получили вызов в сборную Украины. Как думаете, чем привлекли внимание Андрея Шевченко?

- Мне кажется, большую роль сыграла травма Беседина. В связи с этим нужно было кого-то вызвать вместо него. В нескольких последних играх чемпионата мне удалвалось забить, что, возможно, и предопределило выбор в мою пользу.

- Недавно вы получили вызов в главную команду страны. Как вам атмосфера в сборной, как вас встретили?

- Это - "космос"! Это очень круто – находиться рядом с такими футболистами! Все в сборной было отлично. Чувстовал себя в ее расположении хорошо еще и потому, что в ней много молодых игроков, со многими из которых пересекался в нашей "молодежке". Мне все очень понравилось – и атмосфера в команде, и сам коллектив.

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

- Посвящение в новички было?

- Нет. Дело в том, что у нас через каждые два дня была игра, и принимавшие в предыдущем матче ребята восстанавливались. Все они были немного уставшими, а приходя на ужин, некоторые из них долго не задерживались – шли отдыхать. Другие же наоборот – сидели подольше, чтобы побольше пообщаться. Получается, что момент с посвящением в новички как-то упустили. Наверное потому, что неделя оказалась более насыщенной, чем обычно, и было не до этого.

ДЕСЯТЬ МИНУТ ДЛЯ ДЕБЮТАНТА

- Что сказал вам Андрей Шевченко?

- Разговора тет-а-тет как такового у нас не было. Лишь перед игрой с Казахстаном он сказал мне, что я буду в заявке и чтобы готовился.

- Расстроены, что не удалось проявить себя в сборной так, как хотелось бы?

- Ну почему же – проявил себя в течении десяти минут в матче с Казахстаном (улыбается). Спасибо, что удалось дебютировать в сборной, пусть даже на столь непродолжительный временной отрезок. За десять минут тяжело что-то сделать, и хотелось бы, конечно, сыграть побольше. Но ничего не поделаешь – тренерам виднее. Значит, большего пока не заслужил.

- Надо полагать, этот вызов стал для вас своего рода стимулом для дальнейшей работы?

- Разумеется. Теперь буду ждать нового вызова в главную команду. Для того, чтобы его получить, нужно проявлять себя с лучшей стороны в клубе. Если этого не будет, то о приглашении в сборную не может быть и речи.

- После трех ничьих кряду многие считают, что шансы нашей сборной на попадание в финальную часть чемпионата мира 2022 года резко снизились. Что думаете по этому поводу?

- В футболе нет ничего невозможного, поэтому я верю, что еще не поздно ситуацию исправить. Для этого лишь нужно в каждом последующем матче реализовывать свои моменты и доводить дело до победы. Все в наших руках.