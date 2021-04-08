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Четыре игрока основы Динамо под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером

Премьер-лига
(3 голосов)

В матче с Днепром-1 киевлянам нужно опасаться желтых карточек

Четыре игрока основы Динамо под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером

Новина українською

В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" сыграет с "Днепром-1".

Под угрозой дисквалификации перед предстоящим матчем находятся 4 футболиста киевлян.

Это защитник Илья Забарный и полузащитники Карлос де Пена, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригеш – у них по 3 предупреждения

Таким образом, если кто-то из этой четверки получит в матче с "Днепром-1" желтую карточку, то автоматически пропустит следующий поединок с "Шахтером".

Также отмечается, что матч пропустят Томаш Кендзера и Денис Попов у "Динамо" (дисквалификация), Сергей Булеца (по условиям аренды), Владимир Адамюк и Владислав Дубинчак – в составе "Днепра-1".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
08.04.2021 в 18:25
Радісна, обнадійлива новина для "величного" клубу, судді все, що можна, роблять, постаралися для "величі" Шахтаря, і можна не сумніватись, що будуть ще більше старатися для ах яких бонусів в своєму нікчемному житті.
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avatar
MES QUE UN CLUB
08.04.2021 в 18:11
Сидорчук точно получит, он без них никак.
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