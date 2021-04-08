Четыре игрока основы Динамо под угрозой дисквалификации на матч с Шахтером

В субботу, 10 апреля, состоится матч 21-го тура УПЛ , в котором "Динамо" сыграет с "Днепром-1".

Под угрозой дисквалификации перед предстоящим матчем находятся 4 футболиста киевлян.

Это защитник Илья Забарный и полузащитники Карлос де Пена, Сергей Сидорчук, Жерсон Родригеш – у них по 3 предупреждения

Таким образом, если кто-то из этой четверки получит в матче с "Днепром-1" желтую карточку, то автоматически пропустит следующий поединок с "Шахтером".

Также отмечается, что матч пропустят Томаш Кендзера и Денис Попов у "Динамо" (дисквалификация), Сергей Булеца (по условиям аренды), Владимир Адамюк и Владислав Дубинчак – в составе "Днепра-1".