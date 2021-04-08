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Исмаили и Корниенко вернулись в общую группу Шахтера перед Мариуполем

Премьер-лига
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Исмаили и Корниенко вернулись в общую группу Шахтера перед Мариуполем

shakhtar.com

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"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 21-го тура УПЛ с "Мариуполем".

"Горняки" провели тренировочную сессию, которая длилась 70 минут. Также сегодня команда прошла тестирование на коронавирус.

Отмечаем возвращение в общую группу Исмаили и Виктора Корниенко. Индивидуально занимался Давид Хочолава, а у Евгения Коноплянки своя программа восстановления от травмы.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Исмаили Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтер

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