Исмаили и Корниенко вернулись в общую группу Шахтера перед Мариуполем

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 21-го тура УПЛ с "Мариуполем".

"Горняки" провели тренировочную сессию, которая длилась 70 минут. Также сегодня команда прошла тестирование на коронавирус.

Отмечаем возвращение в общую группу Исмаили и Виктора Корниенко. Индивидуально занимался Давид Хочолава, а у Евгения Коноплянки своя программа восстановления от травмы.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".