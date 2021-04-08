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Исмаили и Корниенко вернулись в общую группу Шахтера перед Мариуполем
Битва уже скоро
shakhtar.com
"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 21-го тура УПЛ с "Мариуполем".
"Горняки" провели тренировочную сессию, которая длилась 70 минут. Также сегодня команда прошла тестирование на коронавирус.
Отмечаем возвращение в общую группу Исмаили и Виктора Корниенко. Индивидуально занимался Давид Хочолава, а у Евгения Коноплянки своя программа восстановления от травмы.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".
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Источник:ФК Шахтер
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