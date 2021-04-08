Олимпик несколько матчей УПЛ проведет в Чернигове

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин рассказал о ситуации с запретом УАФ проводить домашние матчи на киевском стадионе "Динамо" имени Лобановского.

"Следующий домашний матч с "Колосом" мы будем проводить на его стадионе в качестве номинальных хозяев. Будем исходить из ситуации перед каждым туром.

Нам "Десна" уже дала добро на несколько матчей, параллельно ищем другие стадионы, сейчас идут переговоры, не хочу говорить, с кем именно.

Что делать? Нам отказали в возможности играть на "Динамо", отказали со стадионом Банникова. Значит, придется быть на колесах. Что ж, будем только сильнее. Апелляцию на решение, конечно, будем подавать. Другой вопрос, получится ли у нас ее оспорить, учитывая то, что все опять замыкается на федерации", – сказал Гельзин.

Напомним, что КДК запретил клубу до конца сезона 2020/21 проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского. УАФ объясняет это нарушением норм безопасности и регламента, так как президент "Олимпика" Владислав Гельзин в скандальном матче "Олимпика" с "Шахтером" (0:1) несколько раз появлялся в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью.