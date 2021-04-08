Меличенко: Игроки Мариуполя захотят доказать, что в свое время Шахтер зря отказался от их услуг

Защитник " Мариуполя " Кирилл Меличенко поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Приложим максимум усилий, чтобы дать бой "Шахтеру". Большинство тех футболистов "Мариуполя", которые будут иметь возможность сыграть с "горняками", являются воспитанниками "Шахтера" и захотят доказать, что в свое время зря отказались от их услуг.

Впрочем, я не буду оригинален, даже если бы "Мариуполь" выступал в сильнейшем составе, то все равно "Шахтер" являлся бы фаворитом. Однако именно в таких поединках ты убеждаешься, чего стоишь на самом деле, какие изъяны нужно устранить в первую очередь. О том, что "Шахтер" выйдет на поле с шапкозакидательским настроением, не может быть и речи. "Горняки" не имеют права на ошибку, ведь для них еще не все потеряно в соперничестве с "Динамо" за золотые медали. Тем более, что очное противостояние наших грандов еще впереди.

Mы же со своей стороны постараемся сыграть с "Шахтером" через не могу, продемонстрировать свои лучшие качества, а приобретенный опыт нам обязательно пригодится еще в нынешнем сезоне", - сказал Меличенко.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".