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Почти официоз. Transfermarkt с 1 июля отправляет Тайсона в Интернасьонал

Премьер-лига
(1 голосов)

Осталось ждать недолго

Почти официоз. Transfermarkt с 1 июля отправляет Тайсона в Интернасьонал

Новина українською

Эпопея с уходом Тайсона из "Шахтера" идет к своему логическому завершению.

Как известно, со всех сторон пишут о том, что по окончанию контракта с "горняками" футболист летом на правах свободного агента перейдет в "Интернасьонал".

В бразильском клубе очень обтекаемо комментируют ситуацию с игроком, отрицая наличие предварительного контракта.

Впрочем, СМИ трубят об этом со всех сторон как о почти свершившемся факте.

Вот и известный портал Transfermarkt, который редко ошибается в таких случаях, уже обновил профиль игрока, отправляя Тайсона в "Интер" с 1 июля.

Ну и напомним, что после конфликта с тренерским штабом, Тайсон был сослан в дубль "горняков", где даже успел отличиться в матче молодежного чемпионата.

Почти официоз. Transfermarkt с 1 июля отправляет Тайсона в Интернасьонал - изображение 1
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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
08.04.2021 в 20:16
Погодите. А как же прощальный матч Легенды?
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