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Почти официоз. Transfermarkt с 1 июля отправляет Тайсона в Интернасьонал
Осталось ждать недолго
Эпопея с уходом
Как известно, со всех сторон пишут о том, что по окончанию контракта с "горняками" футболист летом на правах свободного агента перейдет в "Интернасьонал".
В бразильском клубе очень обтекаемо комментируют ситуацию с игроком, отрицая наличие предварительного контракта.
Впрочем, СМИ трубят об этом со всех сторон как о почти свершившемся факте.
Вот и известный портал Transfermarkt, который редко ошибается в таких случаях, уже обновил профиль игрока, отправляя Тайсона в "Интер" с 1 июля.
Ну и напомним, что после конфликта с тренерским штабом, Тайсон был сослан в дубль "горняков", где
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