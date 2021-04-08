Почти официоз. Transfermarkt с 1 июля отправляет Тайсона в Интернасьонал

Эпопея с уходом Тайсона из "Шахтера" идет к своему логическому завершению.

Как известно, со всех сторон пишут о том, что по окончанию контракта с "горняками" футболист летом на правах свободного агента перейдет в "Интернасьонал".

В бразильском клубе очень обтекаемо комментируют ситуацию с игроком, отрицая наличие предварительного контракта.

Впрочем, СМИ трубят об этом со всех сторон как о почти свершившемся факте.

Вот и известный портал Transfermarkt, который редко ошибается в таких случаях, уже обновил профиль игрока, отправляя Тайсона в "Интер" с 1 июля.