Цыганков и Дуэлунд вернулись в общую группу Динамо

" Динамо " продолжает подготовку к матчу 21-го тура УПЛ с "Днепром-1".

В четверг, 8 апреля, игроки киевской команды провели очередную вечернюю тренировку.

Отмечается, что вместе со всеми в общей группе работали Виктор Цыганков и Миккель Дуелунд.

Напомним, что матч "Динамо" - "Днепр-1" состоится 10 апреля, в Днепре. Начало - в 17:00.