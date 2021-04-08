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Цыганков и Дуэлунд вернулись в общую группу Динамо
Возвращение лидера
fcdynamo.kiev.ua
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В четверг, 8 апреля, игроки киевской команды провели очередную вечернюю тренировку.
Отмечается, что вместе со всеми в общей группе работали Виктор Цыганков и Миккель Дуелунд.
Напомним, что матч "Динамо" - "Днепр-1" состоится 10 апреля, в Днепре. Начало - в 17:00.
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Источник:ФК Динамо
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