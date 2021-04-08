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Цыганков и Дуэлунд вернулись в общую группу Динамо

Премьер-лига
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Возвращение лидера

Цыганков и Дуэлунд вернулись в общую группу Динамо

fcdynamo.kiev.ua

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"Динамо" продолжает подготовку к матчу 21-го тура УПЛ с "Днепром-1".

В четверг, 8 апреля, игроки киевской команды провели очередную вечернюю тренировку.

Отмечается, что вместе со всеми в общей группе работали Виктор Цыганков и Миккель Дуелунд.

Напомним, что матч "Динамо" - "Днепр-1" состоится 10 апреля, в Днепре. Начало - в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Миккель Дуэлунн
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Источник:
ФК Динамо

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