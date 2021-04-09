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Караваев: Днепр-1 существенно прибавил во втором круге

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист "Динамо" высказался - о сопернике в предстоящем матче

Караваев: Днепр-1 существенно прибавил во втором круге

Олександр Приходько

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Защитник "Динамо" Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча с СК "Днепром-1".

- Днепр-1" имеет победную серию из трех матчей. Что можешь сказать о будущем сопернике?

- Просматриваем уже матчи "Днепра-1", да и без этого видели их игры, знаем, как они действуют. Сильная крепкая команда, видно, что добавили после первого круга, хотя и тогда было нелегко с ними. Тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне, хорошо выбегают в контратаки. Хорошие центральные полузащитники, которые видят поле, могут отдать передачу за спину, впереди есть нападающие, которые хорошо выбегают, поэтому всегда нужно быть начеку.

- Денис Попов после победы в Александрии сказал, что мы знаем цель, к которой идем. Есть мысли о чемпионстве уже сейчас?

- А какие могут быть мысли? На каждую игру нужно выходить, как на последнюю. Конечно, в каждом матче мы думаем только о победе, в противном случае шансов обыграть соперника будет мало. Поэтому тренер нас настраивает только на победу в каждой игре. Любая потеря очков нивелирует все наши предыдущие успехи.

- "Днепр-1" в трех последних матчах пропустил лишь один мяч...

- Значит, они строго играют в обороне, с большой концентрацией, выполняя установку тренера. Также у них есть свое тактика, от которой они отталкиваются, и правильно перестраиваются по ходу игры. Повторюсь, мы разбираем "Днепр-1" на теоретических занятиях, и тренерский штаб подробно нам объясняет, как нужно действовать, чтобы сыграть на слабых качествах соперника.

Напомним, что матч "Динамо" - СК "Днепр-1" состоится в Днепре. Начало - в 17:00.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
Динамо Киев

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