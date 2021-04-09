Каштру: Шахтер был бы кандидатом на победу в чемпионате Португалии

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оценил шансы донецкого клуба в чемпионате Португалии.

У "Шахтера" есть все - это топовый клуб. Недавно португальские СМИ спрашивали меня, смог ли бы «Шахтер» бороться за титул в чемпионате Португалии.

Я ответил, что без всяких сомнений. "Шахтер" – кандидат на победу в португальской лиге, вместе с "Бенфикой" и "Порту", – сказал Каштру.