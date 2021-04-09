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Каштру: Шахтер был бы кандидатом на победу в чемпионате Португалии
Специалист считает, что донецкий клуб мог бы достичь успехов как в Украине, так и за рубежом
Скриншот: YouTube-канал Шахтера
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оценил шансы донецкого клуба в чемпионате Португалии.
У "Шахтера" есть все - это топовый клуб. Недавно португальские СМИ спрашивали меня, смог ли бы «Шахтер» бороться за титул в чемпионате Португалии.
Я ответил, что без всяких сомнений. "Шахтер" – кандидат на победу в португальской лиге, вместе с "Бенфикой" и "Порту", – сказал Каштру.
Напомним, что в прошлом году "Шахтер" стал чемпионом Украины. Сейчас после 20-ти туров "горняки" набрав 42 зачетных пунктов, находятся на 2-м месте.
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