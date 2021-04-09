Динамо - Днепр-1: где и когда смотреть матч Чемпионата Украины

Если принять во внимание только матчи, сыгранные во втором круге, то это будет встреча двух лучших команд украинской Премьер-лиги. "Динамо" лишь однажды потеряло очки, у "Днепра-1" было две ничьих - соперники после зимнего перерыва еще не проигрывали.

Такие результаты привели к тому, что "Днепр-1" из откровенного аутсайдера превратился в команду, которая вполне может замахнуться на место в еврокубках. Собственно, встреча с лидером УПЛ и должна продемонстрировать, готова ли команда Йовичевича уже сейчас к дебюту на международной арене.

Центральный матч 21-го тура чемпионата Украины состоится в субботу, 10 апреля. Начало игры в 17:00. На украинском телевидении прямая трансляция поединка "Динамо" - "Днепр-1" будет доступна на телеканале 2+2 .

Матч можно будет посмотреть бесплатно в интернете на канал FootballHub и "ФК Динамо Киев" в YouTube . Плееры с трансляцией будут доступны также на UA-Футбол.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>