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Десна - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Десна - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК Александрия
"Десна" не прекращает попыток впервые в своей истории финишировать в тройке призеров украинской Премьер - лиги. Сейчас продолжается борьба с "Зарей", конкурент – в более выгодном положении. Также надо считаться с интересами "Ворсклы", но "Десну" не пугают трудности.
В очередном матче тура команда Рябоконя сыграет против неуступчивой "Александрии". Матч состоится в Чернигове на местном стадионе имени Ю. Гагарина. Начало – 10.04.2021 в 19:30.
Прямая онлайн видеотрансляция матча 21-го тура УПЛ состоится на телеканале "Футбол 2". Также трансляцию можно будет найти на Интернет-ресурсах Oll.tv, Воля ТВ, Киевстар ТВ Футбол, Vodafone TV, sweet.tv и тому подобное.
Онлайн текстовая трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига".
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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