Десна - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Десна" не прекращает попыток впервые в своей истории финишировать в тройке призеров украинской Премьер - лиги. Сейчас продолжается борьба с "Зарей", конкурент – в более выгодном положении. Также надо считаться с интересами "Ворсклы", но "Десну" не пугают трудности.

В очередном матче тура команда Рябоконя сыграет против неуступчивой "Александрии". Матч состоится в Чернигове на местном стадионе имени Ю. Гагарина. Начало – 10.04.2021 в 19:30.

Прямая онлайн видеотрансляция матча 21-го тура УПЛ состоится на телеканале "Футбол 2". Также трансляцию можно будет найти на Интернет-ресурсах Oll.tv, Воля ТВ, Киевстар ТВ Футбол, Vodafone TV, sweet.tv и тому подобное.

Онлайн текстовая трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига".