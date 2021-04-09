  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Десна - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

"Десна" не прекращает попыток впервые в своей истории финишировать в тройке призеров украинской Премьер - лиги. Сейчас продолжается борьба с "Зарей", конкурент – в более выгодном положении. Также надо считаться с интересами "Ворсклы", но "Десну" не пугают трудности.

В очередном матче тура команда Рябоконя сыграет против неуступчивой "Александрии". Матч состоится в Чернигове на местном стадионе имени Ю. Гагарина. Начало – 10.04.2021 в 19:30.

Прямая онлайн видеотрансляция матча 21-го тура УПЛ состоится на телеканале "Футбол 2". Также трансляцию можно будет найти на Интернет-ресурсах Oll.tv, Воля ТВ, Киевстар ТВ Футбол, Vodafone TV, sweet.tv и тому подобное.

Онлайн текстовая трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига".

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...