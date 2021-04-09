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Шахтер получил результаты тестов на COVID-19 перед матчем с Мариуполем
В донецком клубе прошли обязательное медицинское тестирование
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" сдал тесты на коронавирус перед матчем 21-го тура УПЛ против "Мариуполя".
Результаты всех тестов игроков и персонала отрицательные. Отметим, что с 17 марта по 2 апреля болел на COVID-19 защитник Виктор Корниенко.
Напомним, что матч "Мариуполь" - "Шахтер" состоится в Киеве 10 апреля. Начало - в 14:00.
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Источник:Twitter
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