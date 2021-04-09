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Мариуполь - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Мариуполь" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 10 апреля 2021

Мариуполь - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

После недавней победы над "Ворсклой", донецкий "Шахтер" будет иметь отличный шанс продлить победную серию, ведь в номинально гостевом матче они сыграют против "Мариуполя". Почему в номинально? По просьбе "приазовцев" игра состоится на НСК "Олимпийский", где свои домашние поединки проводят оба наших гранда.

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Команда Маркевича, подобно "горнякам", также сумела победить неделю назад, однако в субботу Остап Миронович не сможет рассчитывать сразу на 13 игроков основной команды. Вы видите интригу? Вот и мы нет.

Смотрите матч 21-го тура УПЛ в субботу, 10-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Мариуполь" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, журналисты сайта проведут аудио трансляцию игры "Мариуполь" - "Шахтер" на канале Подкасты UA-Футбол в YouTube. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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