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Хавбек Шахтера: Мариуполь - сильная команда с отличным тренером

Премьер-лига
(3 голосов)

Майкон оценил соперника в предстоящем матче 21-тура УПЛ

Хавбек Шахтера: Мариуполь - сильная команда с отличным тренером

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Мариуполем" и рассказал о значении победы над "Ворсклой"

В субботу матч с "Мариуполем". Какой встречи ожидаете?

– Мы должны показать свою игру. Не нужно думать о "Мариуполе", а следует сосредоточиться на нашей команде и добиться позитивного результата, показав красивый футбол. Надо постараться привнести в игру все то, что мы нарабатывали в течение недели, и добиться победы – это самое важное.

– Как успех в матче с "Ворсклой" повлиял на команду?

– Побеждать всегда хорошо. Прекрасно знаем, что сейчас переживаем не лучший период, но вместе с выигрышами потихоньку набираем уверенность. Важно, что коллектив возвращается к победам.

– Что можно сказать о будущем сопернике?

– "Мариуполь" – сильная команда с отличным тренером. Нам нужно уважать оппонента, но прежде всего стоит показать свой футбол и победить, не дав возможности противнику удачно сыграть.

– В оставшихся матчах у "Шахтера" просто нет права на ошибку. Это является дополнительной мотивацией?

– Терять очки в принципе плохо. В этом сезоне мы утратили достаточно очков – не привыкли к такому за последние годы. Был не лучший период, но, повторюсь, с победами возвращается уверенность. Всегда стараемся играть лучше.

Напомним, что матч 21-го тура "Мариуполь" - "Шахтер" состоится 10 апреля на НСК "Олимпийский". Начало в 14:00.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Siren05 (Мариуполь)
09.04.2021 в 14:20
Из игроков основы могут выйти только 4 человека: Гальчук (или Кудрик), Быков, Чоботенко и Стасюк. Из игроков замены - 3 человека: Меличенко, Сагуткин, Петерман. Из игроков редко или совсем не играющих за основу - 3 человека: Кулиев, Горбунов и Тищенко. Остальных Маркевич может взять из состава молодёжки. Кстати, только что Ю 21 сыграли в ничейку: 1:1
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download1 (huyersk)
09.04.2021 в 14:02
ну це якраз їх рівень, нехай тренуються!На кішках
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ещё не специалист (Кривой Рог)
09.04.2021 в 13:30
уже не первое такое высказывание игроков этого клуба: типа никто из игроков Шахты не знает, что 12-13 основных игроков за Марик играть не будут...но для Шахты это
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+2
0
dazo50
09.04.2021 в 12:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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