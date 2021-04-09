Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Шахтера: Мариуполь - сильная команда с отличным тренером
Майкон оценил соперника в предстоящем матче 21-тура УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Майкон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Мариуполем" и рассказал о значении победы над "Ворсклой"
В субботу матч с "Мариуполем". Какой встречи ожидаете?
– Мы должны показать свою игру. Не нужно думать о "Мариуполе", а следует сосредоточиться на нашей команде и добиться позитивного результата, показав красивый футбол. Надо постараться привнести в игру все то, что мы нарабатывали в течение недели, и добиться победы – это самое важное.
– Как успех в матче с "Ворсклой" повлиял на команду?
– Побеждать всегда хорошо. Прекрасно знаем, что сейчас переживаем не лучший период, но вместе с выигрышами потихоньку набираем уверенность. Важно, что коллектив возвращается к победам.
– Что можно сказать о будущем сопернике?
– "Мариуполь" – сильная команда с отличным тренером. Нам нужно уважать оппонента, но прежде всего стоит показать свой футбол и победить, не дав возможности противнику удачно сыграть.
– В оставшихся матчах у "Шахтера" просто нет права на ошибку. Это является дополнительной мотивацией?
– Терять очки в принципе плохо. В этом сезоне мы утратили достаточно очков – не привыкли к такому за последние годы. Был не лучший период, но, повторюсь, с победами возвращается уверенность. Всегда стараемся играть лучше.
Напомним, что матч 21-го тура "Мариуполь" - "Шахтер" состоится 10 апреля на НСК "Олимпийский". Начало в 14:00.
Популярное сейчас
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Клуб Первой лиги подписал воспитанника Шахтера
- Итальянский претендент на Аллахяра, Тайсон уже в Интере. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- "Я не могу дождаться..." - Тайсон опубликовал очередную публикацию в соцсетях
- Теперь и в кино: Златан сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО