Хавбек Шахтера: Мариуполь - сильная команда с отличным тренером

Полузащитник "Шахтера" Майкон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Мариуполем" и рассказал о значении победы над "Ворсклой"

В субботу матч с "Мариуполем". Какой встречи ожидаете?

– Мы должны показать свою игру. Не нужно думать о "Мариуполе", а следует сосредоточиться на нашей команде и добиться позитивного результата, показав красивый футбол. Надо постараться привнести в игру все то, что мы нарабатывали в течение недели, и добиться победы – это самое важное.

– Как успех в матче с "Ворсклой" повлиял на команду?

– Побеждать всегда хорошо. Прекрасно знаем, что сейчас переживаем не лучший период, но вместе с выигрышами потихоньку набираем уверенность. Важно, что коллектив возвращается к победам.

– Что можно сказать о будущем сопернике?

– "Мариуполь" – сильная команда с отличным тренером. Нам нужно уважать оппонента, но прежде всего стоит показать свой футбол и победить, не дав возможности противнику удачно сыграть.

– В оставшихся матчах у "Шахтера" просто нет права на ошибку. Это является дополнительной мотивацией?

– Терять очки в принципе плохо. В этом сезоне мы утратили достаточно очков – не привыкли к такому за последние годы. Был не лучший период, но, повторюсь, с победами возвращается уверенность. Всегда стараемся играть лучше.

Напомним, что матч 21-го тура "Мариуполь" - "Шахтер" состоится 10 апреля на НСК "Олимпийский". Начало в 14:00.