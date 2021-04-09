Защитник Руха: Понимаем важность игры с Минаем. Если победим - это многое изменит

Защитник "Руха" Милош Стаменкович поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Миная".

"Каждая игра для нас очень важная. В следующих семи турах нам нужно добывать очки. Проанализировали матч против "Зари". Поняли, где допускали ошибки. Сейчас активно готовимся к противостоянию с "Минаем". Думаю, у нас нет глобальных проблем в атаке. Мы создаем моменты, но нас подводит реализация. Считаю, что один забитый мяч может все изменить.

К нам придет уверенность и тогда будем чувствовать себя намного лучше. Конечно, неприятно, когда смотрим в турнирную таблицу и видим себя там на последнем месте. Мы не хотим закрывать турнирку. Должны смотреть только вверх. Не нужно зацикливаться на сопернике. Когда мы демонстрируем качественную игру, то у нас все получается. Поэтому, будет и хороший результат.

Да, мы прекрасно понимаем важность матча с "Минаем". Если победим этого соперника, то это многое изменит. Можем пообещать, что будет бой", - сказал Стаменкович.

Напомним, что в турнирной таблице Премьер-лиги "Рух" является аутсайдером, в активе клуба 13 очков. "Минай" набрав 15 баллов, занимает предпоследнее место.