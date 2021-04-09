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Минай продлил контракты c двумя лидерами команды
Нуриев и Сакив остаются с закарпатским клубом и в следующем сезоне
Фото: ФК Минай
Двое футболистов, лучший бомбардир команды Анатолий Нуриев и защитник Тарас Сакив, продлили контракт с "Минаем".
На этой неделе завершились переговоры с игроками и было достигнуто новое соглашение. И эти футболисты остаются с закарпатским клубом и в следующем сезоне.
Анатолий Нуриев в клубе с 2018 года, когда "Минай" дебютировал во Второй лиге Украины. За это время в составе закарпатского клуба 24-летний полузащитник провел 64 матча, в которых забил 27 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Не так давно, Нуриев дебютировал за сборную Азербайджана и уже сыграл против Португалии, Сербии и Катара.
Тарас Сакив присоединился к закарпатскому клубу в сентябре 2020-го. С того момента футболист забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 15-ти встречах.
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