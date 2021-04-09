Минай продлил контракты c двумя лидерами команды

Двое футболистов, лучший бомбардир команды Анатолий Нуриев и защитник Тарас Сакив, продлили контракт с "Минаем".

На этой неделе завершились переговоры с игроками и было достигнуто новое соглашение. И эти футболисты остаются с закарпатским клубом и в следующем сезоне.

Анатолий Нуриев в клубе с 2018 года, когда "Минай" дебютировал во Второй лиге Украины. За это время в составе закарпатского клуба 24-летний полузащитник провел 64 матча, в которых забил 27 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Не так давно, Нуриев дебютировал за сборную Азербайджана и уже сыграл против Португалии, Сербии и Катара.

Тарас Сакив присоединился к закарпатскому клубу в сентябре 2020-го. С того момента футболист забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 15-ти встречах.