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"Вот это банда была! Бомбила всех". Алиев - о выступлениях Динамо 2009 года

Премьер-лига
(6 голосов)

Украинский футболист поделился воспоминанием

"Вот это банда была! Бомбила всех". Алиев - о выступлениях Динамо 2009 года

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Новина українською

36-летний бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев поделился воспоминаниями о выступлениях за киевский клуб, выложив фото с 2009 года.

"Вот это банда была в "Динамо Киев"! Бомбила всех", - написал Алиев.

Отметим, что это фото из матча "ПСЖ" - "Динамо" (0:0) в 1/4 финала Кубка УЕФА. В составе киевского клуба Алиев выступал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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oleg.m.3972 (Харьков)
09.04.2021 в 16:46
И ПСЖ 0-0 разгромили... Всех !
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0
-2
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AndrewKruk (Київ)
09.04.2021 в 17:14
oleg.m.3972 (Харьков), ты чей-то х-й со рта вынимай, перед тем как тявкать своим поганым ртом начинаешь, шмара сцыкливая
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0
0
avatar
Wreck (Киев)
09.04.2021 в 16:31
Только вратарь был так себе. Богуш дырка.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2021 в 16:25
Ну, не то, что-бы всех, но нынешнее и этого не может.
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0
0
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simargl (Чернигов)
09.04.2021 в 16:17
Бары с Милей бомбили... было )) да уж... легенда )))
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0
-2
Dardolis (Первомайск)
09.04.2021 в 15:37
Предыдущая банда всех бомбила) Эта ещё как мучалась. По прошествии лет все "легенд" из себя строят...Треть состава станет игроками французского Эвиана (аутсайдера)... Остальные кто в Локомотив, кто в Шотландию доигрывать...
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+2
-3


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