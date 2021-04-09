"Вот это банда была! Бомбила всех". Алиев - о выступлениях Динамо 2009 года

36-летний бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев поделился воспоминаниями о выступлениях за киевский клуб, выложив фото с 2009 года.

"Вот это банда была в "Динамо Киев"! Бомбила всех", - написал Алиев.

Отметим, что это фото из матча "ПСЖ" - "Динамо" (0:0) в 1/4 финала Кубка УЕФА. В составе киевского клуба Алиев выступал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы.