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"Вот это банда была! Бомбила всех". Алиев - о выступлениях Динамо 2009 года
Украинский футболист поделился воспоминанием
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36-летний бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев поделился воспоминаниями о выступлениях за киевский клуб, выложив фото с 2009 года.
"Вот это банда была в "Динамо Киев"! Бомбила всех", - написал Алиев.
Отметим, что это фото из матча "ПСЖ" - "Динамо" (0:0) в 1/4 финала Кубка УЕФА. В составе киевского клуба Алиев выступал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 годы.
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Источник:Instagram
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Комментарии (6)
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oleg.m.3972 (Харьков)
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AndrewKruk (Київ)
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Wreck (Киев)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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simargl (Чернигов)
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Dardolis (Первомайск)
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