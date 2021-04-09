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Без Цыганкова, но с Алибековым. Динамо отправилось на матч с Днепром-1
Киевляне вылетели в Днепр
Делегация киевского "
На поединок против подопечных Игора Йовичевича тренерский штаб "бело-синих" взял 20 игроков.
Отметим, что в Киеве остались защитники Томаш Кендзера и Денис Попов, которые пропустят субботний матч с "Днепром-1" из-за дисквалификации, а также полузащитник Виктор Цыганков, который, хотя и участвовал в вчерашней тренировке, пока еще не готов играть и продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы.
Заявка "Динамо" на матч с "Днепром-1":
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Защитники: Александр Сирота, Илья мешкотно, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Ахмед Алибеков;
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.
Напомним, что матч состоится в субботу 10 апреля и начнется в 17:00.
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