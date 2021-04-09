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Защитник Мариуполя Петерман: Всегда нужно показывать зубы, вне зависимости от того, кто твой соперник

Премьер-лига
(1 голосов)

Завтра важный матч Мариуполя против Шахтера

Защитник Мариуполя Петерман: Всегда нужно показывать зубы, вне зависимости от того, кто твой соперник

fcmariupol.com

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Никита Петерман поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Шахтера", который состоится в субботу 10 апреля.

— Все знают, что у нас много арендованных игроков у "Шахтера", и они не смогут сыграть. Поэтому, наверное, будет много молодых игроков. Но ничего – будем выходить и доказывать.

— В минувшем туре "Мариуполь" одержал долгожданную победу в чемпионате над "Ингульцом". Настроение сейчас хорошее в команде?

— Да, все отлично. После "Ингульца" тренируемся на позитиве. Хотим и с "Шахтером" показать хорошую игру.

— В матче с "Шахтером" будете стараться не пропустить или все же будете показывать зубы и в атаке?

— Всегда нужно показывать зубы. Также всегда надо стараться сыграть на ноль вне зависимости кто соперник – "Шахтер" или другая команда.

— В Киеве матч пройдет без зрителей. Это плюс или минус для вашей команды?

— Без болельщиков играть все же непривычно. Со зрителями на стадионе намного комфортнее играть. Но такая ситуация сейчас в Украине и мире.

— "Мариуполь" продолжает играть вне родных стен. Накопилась уже усталость?

— Все нормально. Мы уже привыкли, ничего страшного.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Никита Петерман
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Источник:
ФК Мариуполь

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fabo822
09.04.2021 в 19:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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