Защитник Мариуполя Петерман: Всегда нужно показывать зубы, вне зависимости от того, кто твой соперник

Защитник " Мариуполя " Никита Петерман поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Шахтера", который состоится в субботу 10 апреля.

— Все знают, что у нас много арендованных игроков у "Шахтера", и они не смогут сыграть. Поэтому, наверное, будет много молодых игроков. Но ничего – будем выходить и доказывать.

— В минувшем туре "Мариуполь" одержал долгожданную победу в чемпионате над "Ингульцом". Настроение сейчас хорошее в команде?

— Да, все отлично. После "Ингульца" тренируемся на позитиве. Хотим и с "Шахтером" показать хорошую игру.

— В матче с "Шахтером" будете стараться не пропустить или все же будете показывать зубы и в атаке?

— Всегда нужно показывать зубы. Также всегда надо стараться сыграть на ноль вне зависимости кто соперник – "Шахтер" или другая команда.

— В Киеве матч пройдет без зрителей. Это плюс или минус для вашей команды?

— Без болельщиков играть все же непривычно. Со зрителями на стадионе намного комфортнее играть. Но такая ситуация сейчас в Украине и мире.

— "Мариуполь" продолжает играть вне родных стен. Накопилась уже усталость?

— Все нормально. Мы уже привыкли, ничего страшного.