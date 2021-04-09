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Защитник Мариуполя Петерман: Всегда нужно показывать зубы, вне зависимости от того, кто твой соперник
Завтра важный матч Мариуполя против Шахтера
fcmariupol.com
Защитник "
— Все знают, что у нас много арендованных игроков у "Шахтера", и они не смогут сыграть. Поэтому, наверное, будет много молодых игроков. Но ничего – будем выходить и доказывать.
— В минувшем туре "Мариуполь" одержал долгожданную победу в чемпионате над "Ингульцом". Настроение сейчас хорошее в команде?
— Да, все отлично. После "Ингульца" тренируемся на позитиве. Хотим и с "Шахтером" показать хорошую игру.
— В матче с "Шахтером" будете стараться не пропустить или все же будете показывать зубы и в атаке?
— Всегда нужно показывать зубы. Также всегда надо стараться сыграть на ноль вне зависимости кто соперник – "Шахтер" или другая команда.
— В Киеве матч пройдет без зрителей. Это плюс или минус для вашей команды?
— Без болельщиков играть все же непривычно. Со зрителями на стадионе намного комфортнее играть. Но такая ситуация сейчас в Украине и мире.
— "Мариуполь" продолжает играть вне родных стен. Накопилась уже усталость?
— Все нормально. Мы уже привыкли, ничего страшного.
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