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Чемпионат U-21. Мариуполь выстоял в матче с Шахтером
Горняки не смогли вырвать победу
fcmariupol.com
Сегодня в 21-м туре молодежного чемпионата "Мариуполь" принимал "
В первом тайме азовцы показывали вполне уверенную игру и открыли счет уже на 7-й минуте.
Ближе к перерыву "горняки" активизировались и сравняли счет – забил Микитышин.
Во втором тайме доминировали уже "горняки", однако забить хотя бы раз, и как следствие вырвать победу так и не смогли.
Интересно, что на 86-й минуте в ворота "Мариуполя" был назначен пенальти, однако Приходько не смог переиграть кипера азовцев.
Как итог – 1:1.
После этого матча в турнирной таблице "Шахтер" на 1 пункт опережает "Динамо", однако у киевлян игра в запасе. В следующем туре соперники встретятся между собой.
"Мариуполь" U-21 – "Шахтер" U-21 1:1
Голы: Сименко (7) - Микитышин (37)
Нереализованный пенальти: Приходько (86)
Удаление: Прокопчук (89, "Мариуполь")
"Мариуполь" U-21: Зборщик, Михайленко (Романюк Б. 60), Недес, Саенко, Спивак, Выскребенцев, Прокопчук, Сименко (Савин 81), Дмитриев (Ализаде 64), Головин (Смоляк 46), Цымбаленко (Филонов 66)
"Шахтер" U-21: Турбаевский, Рудавский (Эгбуджуо 78), Удод, Якуба, Булеза, Шостак (Гончарук 74), Свитюха (Кобак 60), Приходько, Чирук, Хромей, Микитышин (Шолар 64)
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