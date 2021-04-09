Чемпионат U-21. Мариуполь выстоял в матче с Шахтером

Сегодня в 21-м туре молодежного чемпионата "Мариуполь" принимал " Шахтер ".

В первом тайме азовцы показывали вполне уверенную игру и открыли счет уже на 7-й минуте.

Ближе к перерыву "горняки" активизировались и сравняли счет – забил Микитышин.

Во втором тайме доминировали уже "горняки", однако забить хотя бы раз, и как следствие вырвать победу так и не смогли.

Интересно, что на 86-й минуте в ворота "Мариуполя" был назначен пенальти, однако Приходько не смог переиграть кипера азовцев.

Как итог – 1:1.

После этого матча в турнирной таблице "Шахтер" на 1 пункт опережает "Динамо", однако у киевлян игра в запасе. В следующем туре соперники встретятся между собой.

"Мариуполь" U-21 – "Шахтер" U-21 1:1

Голы: Сименко (7) - Микитышин (37)

Нереализованный пенальти: Приходько (86)

Удаление: Прокопчук (89, "Мариуполь")

"Мариуполь" U-21: Зборщик, Михайленко (Романюк Б. 60), Недес, Саенко, Спивак, Выскребенцев, Прокопчук, Сименко (Савин 81), Дмитриев (Ализаде 64), Головин (Смоляк 46), Цымбаленко (Филонов 66)

"Шахтер" U-21: Турбаевский, Рудавский (Эгбуджуо 78), Удод, Якуба, Булеза, Шостак (Гончарук 74), Свитюха (Кобак 60), Приходько, Чирук, Хромей, Микитышин (Шолар 64)