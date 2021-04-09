Днепр-1 - главное открытие года. Во втором круге идут без поражений и с лучшей обороной лиги

14-го декабря 2020-го года "Днепр-1" погрузился на самое дно. В последнем туре первой части сезона команда Игоря Йовичевича была разбита "Рухом", который до того дня еще ни разу не побеждал в элите украинского футбола. Вместо борьбы за еврокубки, вместо конкуренции с "Зарей" и "Десной", днепряне ушли зимовать последними, добыв за 13 туров лишь две победы и пропустив 28 голов. Ниже падать было уже некуда. Игору Йовичевичу нужно было показать весь свой тренерский потенциал, дабы спасти этот, без пяти минут, проваленный сезон.

10-е апреля 2021-го года. В этот день днепряне на своем поле, в формально выездном матче (не удивляйтесь, это УПЛ), примет киевское "Динамо". И нет, это не игра последней команды против первой. Это встреча двух лучших украинских коллективов 2021-го года. Об этом говорят и количество набранных очков, и общее впечатление от игры. За зимнюю паузу Йовичевич заново собрал команду, которая теперь похожа на целостный механизм. Давайте попробуем вместе понять, как именно хорвату удалось провернуть подобное и почему "Днепру-1", как уверенны многие, по силам дать бой лидеру.

Любому тренеру всегда нужно время

Начнем с банального. Представьте, что вы инженер и вам поступил заказ на создание сверхнового комбайна, который будет существенно отличаться от прошлых версий. Причем представьте, что поступил только заказ, без готовых схем нового изобретения и нужных деталей. И даже если вы будете гением своего ремесла, гарантируете ли вы, что быстро добьетесь успеха? Конечно же, нет. Вот и с футболом так же. Новый наставник никогда не сможет с первого дня давать результат, особенно, когда его приглашают в середине сезона. Что уж тут говорить, если даже лучшие мастера тренерского цеха, будь то Пеп Гвардиола, Юрген Клопп или Маурисио Почеттино, никогда не смогут сходу давать результат, а потребуют год для адаптации и внедрения своих идей. Не стоило ждать быстрых свершений и от Йовичевича.

Хорват принял команду после Михайленко, который в коротком межсезонье затеял перестройку и учил днепрян играть по схеме с тремя центрбеками. Как показало время - эксперимент абсолютно неудачный. Йовичевич, не проводивший с командой даже полноценных сборов, требовал времени для постройки абсолютно новой команды. Зимой он его получил.

Поиск стабильного состава

Зимние сборы Йовичевич использовал достаточно грамотно. В первую очередь, он определился со стартовым набором игроков, которые бы идеально подходили под его футбольные требования. На определенных позициях нужных параметров не хватало, а потому приходилось выходить на трансферный рынок. По требованию нового наставника клуб заключил контракты с Пихаленком, Игнатенко, Чуже, на перспективу также были взяты молодые бразильцы - Билл и Вагнер.

Игор Йовичевич еще осенью внедрял любимую схему 4-2-3-1 и требовал от команды играть агрессивно впереди и компактно сзади, но во-первых, как мы уже говорили выше, игрокам необходимо было время, а во-вторых, днепрянам очень мешали травмы и COVID-19, который в ноябре забрал у специалиста добрую часть команды. Отсюда и провальный финиш и серия из шести подряд поражений.

В 2021-м все пошло куда лучше. После первых же матчей этого года стал понятен набор игроков, на которых делает ставку Игор Йовичевич. За семь стартовых туров, если наставник и делал замены, то в основном вынужденные, когда, к примеру, не мог выйти на поле дисквалифицированный центрбек Дуглас. Единственное исключение из правил хорвата - кубковая игра против "Александрии", когда он позволил отдохнуть лидерам и покинул турнир. Однако и в том матче днепряне не были хуже соперника по игре и вполне могли заканчивать матч еще в основное время, но по итогу вылетели после серии пенальти.



Основной состав "Днепра-1"

У такого консерваторского подхода Йовичевича, когда во всех матчах играет один и тот же набор игроков, есть несколько врагов - травмы, дисквалификации, арендные соглашения и молодые таланты. Стоит понять, что как только "Днепр-1" потеряет условного Пихаленка или Довбика, то Йовичевичу придется перестраиваться, ведь ни Булеца, ни Батагов, ни Хобленко не смогут полноценно заменить Александра и Артема. Также при таком подходе очень страдают молодые игроки, которые не получают игрового времени. Тот же Батагов в 2021-м году все матчи провел на скамейке запасных, а Ярмолюк пока что играет только за молодежную команду. Для Йовичевича сейчас куда важнее результат, чем наигрывание футболистов завтрашнего дня.

Помимо этого, часть игроков "Днепра-1" просто затерялась в огромной заявке клуба и выглядит ненужной хорватскому наставнику. Мы уже говорили выше о Батагове и Ярмолюке, которых осенью не переставал хвалить Йовичевич, а сейчас просто маринует на банке или в дубле. Есть в его распоряжении также чемпион мира Сергей Булеца, но возникает ощущение, что хавбек не особо нужен наставнику и иногда он выпускает его на поле просто потому что нужно, а не для усиления игры. Зимой клуб подписал Заури Махарадзе, имея уже двух голкиперов - Юрчука и Сарнавского. И куда теперь девать третьего? Есть еще Хобленко и Цуриков, которые по статистике играют чуть бы не в каждой игре, но им с обеденного стола достаются лишь косточки, в виде 5-10 минут в конце матча. Где-то там затерялся Вакулко, который при хорвате отыграл с осени 12 минут. Одним словом, заявка "Днепра-1" сейчас выглядит слишком раздутой и часть игроков не нужны тренеру даже в качестве глубоких резервистов.

Стабильность в обороне - залог результатов

Все знают фразу - "любой театр начинается с вешалки". Так вот, мы её чуть переделаем - "любая команда начинается с обороны". В первой части сезона УПЛ "Днепр-1" был худшей командой по показателю пропущенных голов. За 13 матчей в ворота днепрян влетело 28 голов. В среднем - 2,15 за 90 минут. Катастрофа. А знаете, сколько раз команда Йовичевича пропускала в 2021-м? Трижды. За семь туров. Причем обидчиками Юрчука были лишь две команды - "Мариуполь" (дважды) и "Львов" (с пенальти). Да, был еще восьмой матч, кубковый, и гол с игры от Гречишкина. Но согласитесь, четыре гола за восемь матчей - очень добротный показатель. Лучший в УПЛ

Причин качественных изменений несколько. Первая из них носит имя Валерий, а фамилию - Юрчук. Летом 2020-го "Днепр-1" подписал Богдана Сарнавского, который до этого был лучшим игроком ФК "Львов" и одним из лучших вратарей в лиге. Но в Днепре у него, говоря откровенно, не пошло. Экс-игрок "Шахтера" потерял былую уверенность, никак не мог сыграться с новыми товарищами и частенько пропускал нелепые голы. Зимой Йовичевич принял правильное решение, усадив на банку Сарнавского и дав шанс Юрчуку. Валерий не подвел. В играх против "Десны" и "Ворсклы" он был одним из лучших на поле, качественно играл на выходах и неплохо начинал атаки длинными передачами. Возможно, первая часть сезона, когда он почти все время наблюдал за игрой команды со скамейки запасных, помогли ему найти мотивацию и он стал работать гораздо лучше прежнего.

Вторая причина изменений - игра двух центрбеков. Дуглас и Логинов вместе провели шесть из семи встреч УПЛ в 2021-м году и лишь однажды этот тандем разбавил Сваток, который подменял дисквалифицированного бразильца. Оборона днепрян старается играть достаточно компактно, вынуждая соперников уходить из центра и атаковать флангами, используя навесы. Тут в дело и вступают Дуглас с Логиновым, которые классно играют на втором этаже, нейтрализуя опасность. Да, было несколько провалов, когда центрбеки упускали нападающих соперника и позволяли расстреливать Юрчука из выгодных позиций (первый тайм с "Ворсклой", начало игры с "Десной"), но это скорее были временные трудности. В остальном, к паре Дуглас - Логинов сейчас минимум претензий как у тренерского штаба, так и у всех болельщиков команды.

Дуэт Пихаленок-Игнатенко - главные любимчики Йовичевича

Несмотря на неплохую форму обороны, ключевая линия в "Днепре-1" - это центр поля. За него в каждом матче отвечает пара Пихаленок - Игнатенко, права на которых, к слову, принадлежат донецкому "Шахтеру". Задачи, которые ложатся на Даниила и Александра - абсолютно разные, но каждый со своей ролью справляется одинаково хорошо. Игнатенко - один из лучших опорных полузащитников УПЛ, который по показателям отборов и перехватов, а также выигранных единоборств, практически после каждого тура идет на лидирующих позициях. Его бенефис - победный матч против "Ворсклы" в 18-м туре. Даниил шикарно отыграл в центре поля, за матч совершил 25 отборов и подборов, а после удаления Дугласа, временно прикрывал позицию центрбека, пока на поле не вышел Сваток. Нужно отметить, что и с новой ролью он справился отлично.

Если Игнатенко должен рушить атаки соперника, то Пихаленок - это машина по созданию моментов для своей команды. Александр - творческий центр "Днепра-1", который отвечает за продвижения мяча. Он обладает отличным видением поля, а также шикарной передачей хоть на среднюю, хоть на дальнюю дистанцию. Он лидирует в своем клубе по количеству голевых передач - шесть ассистов в нынешней кампании. Стоит отметить, что в "Днепре-1" Пиха и Даня - отлично дополняют друг друга, и пока Игнатенко отвечает за оборону, его товарищ по центру поля может задерживаться впереди, играя на созидание.

Зимой днепряне отпустили главную легенду в истории своего молодого клуба - Сергея Кравченко. Тогда казалось, что без кепа Йовичевичу тяжело будет связать атаку с обороной, однако уже сейчас видно, что двое из л̶а̶р̶ц̶а "Шахтера" прекрасно справляются со своими задачами. Но стоит помнить, что любая травма или дисквалификация очень быстро нарушит эту гармонию. Равноценной замены, или даже подмены, под рукой хорвата сейчас нет.

Стандарты - новое оружие днепрян

Новое сильное оружие нынешнего "Днепра-1" - стандарты. Команда Йовичевича сейчас имеет неплохую структуру и одинаково хорошо может играть как позиционно (смотри матч против "Олимпика" и "Львова"), так и на контратаках (победа над "Десной", "Ворсклой"). Помимо этого, огромную опасность сейчас несут угловые и штрафные удары коллектива Игоря Йовичевича.

Посмотрите на результативность Дугласа. В своей карьере бразилец забил шесть голов, два из которых пришлись на 2021-й год. Оба раза (в ворота "Ингульца" и "Мариуполя") он отличался после стандартов. Что символично, ассистентом выступал Александр Пихаленок, отвечающий за большую часть угловых и штрафных в клубе. Еще один показатель полезности воспитанника "Шахтера".

Помимо двух точных ударов Дугласа, после стандарта дважды забивал Марио Чуже (по разу "Десне" и "Львову"), в перекладину попадал Довбик, в штангу все тот же Дуглас, в свои ворота срезал мяч Драме. Еще осенью данный компонент не был сильной стороной днепрян, но за зиму они смогли подтянуться, что еще раз говорит о работе Игоря Йовичевича. У "Днепра-1" появился дополнительный ресурс для забивания голов, чем они достаточно успешно пользуются. Защите киевского "Динамо" в субботу, а всем остальным командам в будущем, желательно не упускать из виду подобный факт и как можно реже нарушать правила возле своей штрафной.

Шикарная форма лидеров

Игор Йовичевич - тренер-романтик. Он всегда старается учить команду играть от себя, благодаря чему и привлекает внимание болельщиков. Возможно, "Днепр-1" смотрится в атаке не всегда элегантно, не всегда побеждает разгромно, но сейчас у команды нет той пассивности, обреченности, беззубости, которые были при прошлом наставнике. Йовичевич - всегда в игре. Он бегает из угла в угол своей зоны, подсказывает своим игрокам, временами кричит что-то в сторону арбитров. Он умеет настроить своих подопечных, зарядить их эмоциями, чтобы те играли на своем максимуме. Чего только стоят боевые собрания команды после матчей прямо на поле. Подобным хорват занимался еще в "Карпатах", что также полюбилось зрителю.

Практически все лидеры сейчас в форме, что говорит о хорошей функциональной подготовке зимой. Стиль футбола Йовичевича - достаточно энергозатратный и чтобы его выдерживать, нужно иметь хорошую подготовку. Все отмечают классную форму Довбика, которая позволила ему дебютировать за сборную Украины, но ведь и помимо Артема ряд футболистов серьезно прибавили за зиму. Посмотрите на Дубинчака, который в каждом туре не устает бегать по всему левому флангу, создавая активность впереди и надежно играя сзади. Готовы проводить весь матч на высоком уровне и Пихаленок с Игнатенко, которых мы вспоминали выше. Их позиция также требует держать высокий темп, с чем они сейчас прекрасно справляются. Не стоит забывать о Когуте, Тейлоре и о том же Чуже, который вначале был подобно своей фамилии Чужаком на поле, но после сыгрался с Дубинчаком на фланге и уже забил четыре в двух последних играх. Каждый игрок основы в форме и четко выполняет задачи тренерского штаба. Отсюда и результат.

Немного удручает лишь Александр Назаренко, который осенью забивал голы-красавцы и был самым опасным игроком в составе днепрян. Сейчас к его игре остаются большие вопросы и он, вполне вероятно, все это понимает. На фоне монстра по фамилии Довбик, прогрессирующего Чуже и стабильного Когута, именно Назаренко выглядит слабым звеном в атаке "Днепра-1". Остается надеяться, что он таким образом припас силы на ключевые матчи этого сезона.

Команда хорошая, но какие перспективы?

Банда организованная Йовичевичем сейчас смотрится неплохо и уже начиная со следующего сезона вполне может ставить перед собой цель конкурировать с "Зарей" в битве за третье место. Но есть одно "но". И оно очень большое. Сейчас в "Днепре-1", если так можно выразиться, делает ветер ряд игроков - Пихаленок, Игнатенко, Довбик, Дубинчак, Чуже, Дуглас. Что связывает большую часть между собой? Все они летом не будут принадлежать днепрянам. Два полузащитника Пиха и Даня отправятся сидеть на скамейке запасных "Шахтера". Дубинчак и Булеца вернутся в "Динамо" - один для конкуренции/замены Миколенко, второй… Второй пока непонятно для чего. Марио Чуже купит сувениры семье и уедет на родину, у Дугласа закончится контракт, а за Довбиком, по слухам, уже выстроилась очередь. Возникает вопрос - а в "Днепре-1" кто играть будет?

Ряд игроков при хорватском наставнике встали на путь истинный, но если посмотреть шире, то помог Игор другим клубам, которые и снимут все сливки, а днепряне останутся со своими молодыми Ярмолюком и Батаговым. Да, они футболисты с большим потенциалом, но сейчас они не наигрываются от слова "совсем". И как выкручиваться руководству в подобном случае? Еще на сезон договариваться об арендах? Продавать Довбика за сто тысяч миллионов, чтобы потом выкупить обратно остальных? Или мириться с ситуацией и вновь ждать год пока будет строиться еще одна новая команда. Вопросов много, а вот ответов пока что нет. Остается только ждать и наблюдать за теперешним, очень симпатичным "Днепром-1".

Игор Йовичевич проделал неплохую работу зимой и подготовил ко второй части сезона боеспособный коллектив, который на примере крепких команд УПЛ ("Ворскла", "Десна") успел доказать свою силу. Впереди у "Днепра-1" ожидается ключевой отрезок сезона, во время которого на своем пути они встретят "Колос", "Зарю", "Шахтер", "Динамо". Именно матчем против лидера чемпионата они начнут свой непростой путь. И если в первом круге они выглядели явным аутсайдером, то уже сейчас днепрян расценивают как команду, которая сможет дать бой столице и в перспективе отобрать очки, вернув интригу в чемпионскую гонку.

Фото - СК "Днепр-1", buildlineup.com