Коломойский и братья Суркисы посетили матч молодежного первенства Динамо – Днепр-1

Сегодня в Киеве на стадионе Лобановского " Динамо " U-21 в рамках молодежного первенства со счетом 3:0 разгромило сверстников из "Днепра-1".

Как сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, посетил этот матч и бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский.

Он был в ложе стадиона вместе с братьями Суркисами.

Напомним, что первые команды "Динамо" и "Днепра-1" сыграют завтра, 10 апреля, в Днепре.