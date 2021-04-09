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Коломойский и братья Суркисы посетили матч молодежного первенства Динамо – Днепр-1
Как в старые времена
Сегодня в Киеве на стадионе Лобановского "
Как сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, посетил этот матч и бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский.
Он был в ложе стадиона вместе с братьями Суркисами.
Напомним, что первые команды "Динамо" и "Днепра-1" сыграют завтра, 10 апреля, в Днепре.
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Источник:Трибуна
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