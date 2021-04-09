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Коломойский и братья Суркисы посетили матч молодежного первенства Динамо – Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Как в старые времена

Коломойский и братья Суркисы посетили матч молодежного первенства Динамо – Днепр-1

Новина українською

Сегодня в Киеве на стадионе Лобановского "Динамо" U-21 в рамках молодежного первенства со счетом 3:0 разгромило сверстников из "Днепра-1".

Как сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, посетил этот матч и бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский.

Он был в ложе стадиона вместе с братьями Суркисами.

Напомним, что первые команды "Динамо" и "Днепра-1" сыграют завтра, 10 апреля, в Днепре.

Коломойский и братья Суркисы посетили матч молодежного первенства Динамо – Днепр-1 - изображение 1
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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Игорь Коломойский Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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