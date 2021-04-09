Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остап Маркевич: На Шахтер у нас есть план В, возможно, и план С
Ожидания тренера азовцев от матча с Шахтером
ФК Мариуполь
Главный тренер "
"У нас есть план. Есть и запасной план – план В, возможно, и план С. Но футбол очень непредсказуемый, поэтому существуют разные схемы, тактические заготовки. Есть некоторые наработки.
Из любой ситуации есть выход. Это как раз шанс молодым ребятам проявить себя. Наверное, они будут очень рады этому. На фоне такого соперника всегда интересно проверить свои возможности, аспекты футбольные, которые удалось добыть", – сказал Маркевич.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".
Популярное сейчас
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы
- Клуб Первой лиги подписал воспитанника Шахтера
- Известны два клуба, которые проголосовали против сокращения сроков сезона УПЛ
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году