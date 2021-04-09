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Остап Маркевич: На Шахтер у нас есть план В, возможно, и план С

Премьер-лига
(1 голосов)

Ожидания тренера азовцев от матча с Шахтером

Остап Маркевич: На Шахтер у нас есть план В, возможно, и план С

ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Шахтера".

"У нас есть план. Есть и запасной план – план В, возможно, и план С. Но футбол очень непредсказуемый, поэтому существуют разные схемы, тактические заготовки. Есть некоторые наработки.

Из любой ситуации есть выход. Это как раз шанс молодым ребятам проявить себя. Наверное, они будут очень рады этому. На фоне такого соперника всегда интересно проверить свои возможности, аспекты футбольные, которые удалось добыть", – сказал Маркевич.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
09.04.2021 в 21:20
Ну да -план В-баксы от Ахмета а С-сребники от Иуды Януковича
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Unselfish (Белая Церковь )
09.04.2021 в 20:45
План А: встать раком; План Б: раздвинуть булки; План С: помочь со входом, а то такой шлюхтёр может не попасть с первого раза. Вот и гениальный план на игру от Маркевича-мл...
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