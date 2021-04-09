Сакив: Кополовец ничем не уступал молодым пацанам. Думаю, он мог бы попылить еще год

Защитник " Миная " Тарас Сакив высказался о Михаиле Кополовце, который недавно завершил игровую карьеру и сосредоточился на работе спортивного директора закарпатского клуба.

- Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста. Ушла целая эпоха?

– Считаю, что да, человек, который сделал весомый вклад в развитие закарпатского футбола и украинского тоже.

В общем такой фактурный человек, который был постоянно на слуху, честно говоря, то его будет команде не хватать, его шуток в раздевалке, приколов, он душа компании, с ним было очень весело, хороший мужик, общаюсь с ним до сих пор, сюда попал в команду через него, ведь связывался с ним.

Жаль, что Копловец так завершил карьеру, думаю, что еще мог попылить один год. Не знаю, почему он завершил, возможно, решил больше сконцентрироваться на своей прямой работе спортивного директора.

Сейчас такой период, что клуб на грани вылета и, возможно, у него сейчас больше работы именно как у спортивного директора и он решил, что будет очень трудно совмещать и завершил карьеру.

- Как он вообще выглядел на тренировках, есть еще порох в пороховницах?

– Конечно, честно говоря, то он ничем не уступал молодым пацанам, возможно, где-то в плане физики было трудно, но у него такая скорость, что многие из молодых хотели бы иметь такую, с мячом спокойно и технично, реально думаю, что он еще мог сезон поиграть нормально, даже если в плане ротации попадать, но он еще был в достаточно хорошей форме.