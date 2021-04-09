Каштру: Надеемся прибавить в игре и поставить хорошую точку в чемпионате

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о подготовке к матчу с "Мариуполем", кадровой ситуации и важных принципах игры команды.

– "Мариуполь" – одна из самых молодых команд Премьер-лиги. Какой игры ожидаете?

– Матчи всегда непросты, соперники очень мотивированы, энергичны. У "Мариуполя" есть все качества, коллектив отлично ориентирован тренером: любит владеть мячом, подключать к атаке большое количество футболистов. Предстоящая встреча требует от нас огромного внимания и самоотдачи.

– Впервые за несколько месяцев "Шахтер" провел недельный цикл практически в полном составе. Довольны ли вы состоянием игроков и удалось ли сбалансировать команду?

– Да, правда. Действительно, было три дня, чтобы тренироваться всей группой, вернуться и поработать над тем, что потеряли за все время, и это хорошо. Было много матчей и высокая интенсивность. К сожалению, мы утратили некоторые важные принципы игры – сейчас все их повторяем и отрабатываем. Надеемся поставить хорошую точку в чемпионате, снова прибавить в своей игре.

– Какова кадровая ситуация? Все ли готовы к поединку с "Мариуполем"?

– Практически все. Некоторые ребята еще травмированы, другие восстанавливаются. Часто, если мы видим, что игрок тренируется, это не значит, что он готов. По крайней мере он начинает процесс работы, который приведет его к игре либо нет. Посмотрим. Сейчас мы переживаем такой процесс с некоторыми футболистами.

– В матче с "Ворсклой" не было Матвиенко и Тете. Они готовы?

– Восстанавливаются. Посмотрим, в каких кондициях они будут, когда мы проведем финальную оценку, чтобы понять, готовы ли они к игре. Очень хотим завершить чемпионат на высоком уровне, и ошибки с теми или иными футболистами могут стать фатальными. Хотим, чтобы все ребята были готовы, но должны быть осторожны.